4. TOP – FAR

Nella vastità della ex struttura industriale del Nilufar Depot, che già ha ospitato in passato megaeventi come quello riservato a Lina Bo Bardi, fluttuano infatti grandi sfere in materiale plastico sospese a mezz’aria come navicelle astrali, “visitabili” dagli accessi posti all’ammezzato, e adibite a contenitori di design. Fra i vari temi espositivi qui presentati dalla gallerista Nina Yashar, spicca FAR. Curato da Valentina Ciuffi/Studio Vedèt, FAR è un progetto che va al di là del tradizionale concetto di collectible design. I 10 giovani designer emergenti che ne fanno parte, pur avendo già esposto insieme come si trattasse di un “collettivo”, lavorano in totale autonomia, applicando concept e materiali difformi. Ciò che li accomuna, è l’uso a oltranza della tecnologia che li spinge al di là dei consueti confini del design, negando sia estetica che funzionalità agli oggetti. Non si tratta di una tendenza inedita, ma sicuramente l’operazione da loro condotta appare particolarmente destabilizzante. Esemplare la ricerca di Audrey Large, designer francese con base a Eindhoven, in Olanda, che confonde (e fonde) i confini tra materialità dell’oggetto e sua rappresentazione. Gli oggetti diventano immagini e le immagini oggetti. Secondo il progetto Mocap.vfx/Implicit Surfaces, i suoi pezzi (vasi e brocche scultoree in PLA) sono disegnati sulla base dei dati scaturiti dalle tracce lasciate nello spazio dal movimento provocato dall’uso quotidiano. Riportate a video, le traiettorie sono trasferite su un software che traduce i dati in modelli 3D, lavorati poi a mano. Dal processo scaturisce un nuovo tipo di “fisicità”, mentre lo spazio digitale diviene luogo di sperimentazione e “arbitrio” creativo.

–Alessandra Quattordio