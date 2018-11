3. MOVING TO MARS

Portare gli umani su Marte sta diventando una delle grandi sfide del nostro tempo. Il pianeta rosso contiene, infatti, il potenziale dell’insediamento umano per la vita dopo la Terra, cosa che lo rende una nuova frontiera non solo per la scienza ma anche per il design. La mostra – pensata come esperienza coinvolgente per i visitatori – si incentrata sulle sfide progettuali che portano gli esseri umani su Marte: dalle navicelle spaziali per il viaggio di otto mesi agli habitat in cui le persone vivranno, dal cibo agli strumenti agli indumenti. Tre le fasi della vita su Marte esplorate dalla ricostruzione: come arrivare, come sopravvivere e come prosperare. In mostra, non solo attrezzature spaziali reali e simulazioni del suolo del pianeta, ma inedite sperimentazioni di designer contemporanei chiamati a risponde alle sfide e ai possibili scenari per un insediamento umano su Marte. Ingresso gratuito.

Dal 16 ottobre 2019 all’1 marzo 2020