Un osservatorio puntuale sulla rigenerazione urbana e culturale in Italia e all’estero, affiancato da approfondimenti dai territori, da interviste ai soggetti che operano, a tutti i livelli, nel settore, e da un’agenda con iniziative selezionate: ecco cosa troverete, da lunedì 15 gennaio 2024, in Render, la seconda newsletter verticale di Artribune prossima al debutto. Focalizzata sulla rigenerazione urbana e culturale, si propone come agile strumento di informazione in grado di anticipare, monitorare, analizzare e commentare processi e percorsi legati alle trasformazioni urbane. Esperienze che si riflettono sui destini delle comunità e dei singoli individui, incidendo ogni giorno sul nostro modo di abitare, di spostarci da un luogo all’altro e di fruire dello spazio pubblico. Render prende dunque in esame un ambito vasto, che tuttavia interessa da vicino ciascuno di noi. Proprio per questo, fin da ora vi invitiamo a sottoporci storie, segnalazioni e opinioni: scriveteci a [email protected].

Render la nuova newsletter di Artribune sulla rigenerazione urbana

Concepita per un pubblico eterogeneo, Render è una newsletter gratuita: ci si iscrive qui. Arriverà agli iscritti a lunedì alterni. Questo nuovo progetto editoriale, a cura di Valentina Silvestrini e Carolina Chiatto, si pone in continuità con l’attenzione che, fin dalla sua nascita, la nostra piattaforma ha riservato alla disciplina architettonica, ai suoi protagonisti, alle dinamiche che l’attraversano in Italia e nel mondo, con l’immancabile dose di casi virtuosi, fallimenti e polemiche. Risale poi al 2021 la nascita del dipartimento Artribune Produzioni, che opera in attività di consulenza, curatela e comunicazione di progetti artistici in contesti di rigenerazione urbana. Un’azione che si è tradotta in progetti concreti, come la realizzazione di un’opera site specific dell’artista Patrick Tuttofuoco nel rinnovato Vetra Building di Milano e di un grande progetto artistico che presto verrà inaugurato all’edificio Monte Rosa – di Renzo Piano – sempre a Milano. L’impegno di Artribune su questi temi, poi, è confermato anche dalla recente nascita del podcast UrbanisMI che racconta la Milano che cambia quartiere per quartiere.

Redazione