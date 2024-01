In un clima da Il portiere di notte, film di Liliana Cavani, ma ambientato in un ufficio anziché in un albergo, Prada ha presentato la collezione Uomo autunno inverno 2024-25 alla Milano Fashion Week Men’s. Una cravatta in stile uomo d’affari preannunciava la direzione che avrebbero seguito gli stilisti Miuccia Prada e Raf Simons, in un processo di riscoperta e rielaborazione continua dei codici della borghesia italiana.

La collezione Uomo autunno inverno 2024-25 di Prada

Tutto parte da un look semplice in apparenza, come spesso viene da pensare quando si guarda di sfuggita Prada. C’è una camicia giallo canarino con colletto e polsini bianchi, un pantalone a gamba dritta nero, una cravatta ruggine e un paio di stringate laccate. Tutto l’essenziale per chiunque lavori in ufficio, magari nel centro di Milano, se non fosse che ci sono anche una cintura con fibbia laterale e una cuffia rossa. Pian piano l’uomo si veste di quegli elementi che erano attesi, quali: la giacca o il bomber, il cappotto o il trench, lo zaino o la borsa maxi. Una moda pratica, ma che non rinuncia all’unicità del singolo pezzo in una massa di uomini d’affari.

L'articolo continua più sotto Incanti, il settimanale sul mercato dell'arte Informazioni, numeri, tendenze, strategie, investimenti, gallerie e molto altro. Nome (Obbligatorio) Nome Email (Obbligatorio) Artribune Srl utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa . Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trasferiti su MailChimp e trattati secondo le modalità riportate in questa informativa . Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email. Hidden Consenso Privacy (Obbligatorio) Presa visione dell'informativa presto il consenso all'invio della newsletter Name Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato. Δ Render, il bisettimanale sulla rigenerazione urbana Nuovi progetti, tendenze, strategie virtuose, storie da tutto il mondo, interviste e molto altro. Nome (Obbligatorio) Nome Email (Obbligatorio) Artribune Srl utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa . Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trasferiti su MailChimp e trattati secondo le modalità riportate in questa informativa . Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email. Hidden Consenso Privacy (Obbligatorio) Presa visione dell'informativa presto il consenso all'invio della newsletter Name Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato. Δ

Sfilata Uomo autunno inverno 2024-25 Prada_via YouTube

La borghesia rivoluzionaria di Prada è nelle piccole cose

I dettagli sono i veri protagonisti di questa collezione. Le cinture in pelle, che siano intarsiate e colorate, di traverso e minimaliste oppure doppie, si uniscono ai cappelli con visiera da “portiere di notte”, alle già citate cuffie, alle cerniere che chiudono i trench sostituendo i bottoni e alla scelta del rosso, del viola e del verde. La borghesia è tangibile negli onnipresenti grigi e beige, ma è inaspettata per la colonna sonora techno e gli accessori. C’è un senso di ribellione in quei look formali seppur quotidiani, e passa dalle piccole cose. Oggi, infatti, è così che si cambia il sistema: partendo dalle “piccolezze” per appropriarsi di tutto il resto. Non c’è più bisogno di essere plateali, perché lo sono già in molti. E una battaglia contro il prestabilito si combatte pure salutando i propri invitati indossando una gonna stropicciata che rifiuta la convenzione del ferro da stiro, come ha insegnatoMiuccia Prada chiudendo la sfilata Uomo autunno inverno 2024-25. Così la borghesia, a partire da oggi, ha assunto un ulteriore ed imprevedibile aspetto, coerentemente con le incertezze del momento.

Giulio Solfrizzi