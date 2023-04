L’istituzione ha presentato sei fragranze direttamente correlate con le sue opere più famose, tutte indossabili e compatibili con i diffusori per ambienti per far profumare la vostra casa come le gallerie del museo

Dimenticate l’odore di campo fiorito, di panetteria o persino di libreria, vecchie mode per far profumare la casa come i luoghi più accoglienti della nostra routine quotidiana: la nuova chicca è poter dire che il proprio soggiorno profuma come la Galleria Egizia del Metropolitan Museum di New York. L’ultima iniziativa dell’istituzione statunitense, frutto di una collaborazione con la società di fragranze Pura, è una buona notizia per tutti gli appassionati d’arte che desiderano avere sempre a portata di mano l’esperienza di un viaggio tra alcuni dei reperti più belli del mondo.

I PROFUMI ISPIRATI ALLE OPERE DEL METROPOLITAN

Ci sono Blue Water Lotus, ispirato ai fiori di loto raffigurati nelle incisioni sul Tempio di Dendur; Egyptian Sandalwood, fragranza muschiata e legnosa che evoca l’Antico Egitto; Bamboo Forest, che tenta di catturare l’essenza dell’Astor Chinese Garden Court della dinastia Ming con note di bambù, orchidea e fiori di pruno; Spiced Woods, che “trae ispirazione da un sereno rifugio di montagna”; Terracotta Rose, fragranza terrosa che rimanda al lavoro degli artigiani greci con note salate e minerali; e Perfume Immortelle, che vuole emulare l’attenzione degli artigiani romani per i dettagli. I profumi, stando alla Chief Fragrance Experience Officer di Pura Mara Dumski, hanno “l’obiettivo di evocare stati d’animo e raccontare una storia”, offrendo “un modo completamente nuovo di sperimentare la collezione del Met che copre 5.000 anni di arte, creando allo stesso tempo un senso di casa e personalità attraverso fragranze ispirate all’arte”.

La linea di sei profumi, pensati per incoraggiare un’esperienza extra-sensoriale dell’arte viaggiando attraverso il tempo e lo spazio, è indossabile e compatibile con i diffusori per ambienti, e disponibile in flaconi singoli (a meno di venti dollari l’una) o in set di confezioni regalo. “L’arte ha il potere di creare connessioni e trasportare le persone attraverso il tempo e i luoghi”, ha commentato Josh Romm, responsabile delle partnership del Metropolitan Museum. “Questo programma offre una nuova e entusiasmante opportunità per i fan del Met di vivere l’arte, la storia e le culture del mondo comodamente da casa”.

Giulia Giaume