1. ORTO BOTANICO DI PADOVA, IL PIÙ ANTICO AL MONDO

Si tratta del più antico giardino botanico del mondo. Fu istituito nel 1545 per la coltivazione delle piante medicinali, che allora costituivano la grande maggioranza dei “semplici”, cioè di quei medicamenti che provenivano direttamente dalla natura. Nel 1997 è stato iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO (World Heritage List) come bene culturale. La motivazione in base alla quale è stata presa la decisione del Comitato del Patrimonio dell’Umanità è che quello di Padova “è all’origine di tutti gli orti botanici del mondo e rappresenta la culla della scienza, degli scambi scientifici e della comprensione delle relazioni tra la natura e la cultura. Ha largamente contribuito al progresso di numerose discipline scientifiche moderne, in particolare la botanica, la medicina, la chimica, l’ecologia e la farmacia”. L’ateneo padovano era infatti conosciuto in tutto il mondo per lo studio delle piante, qui venivano lette e commentate le opere botaniche di Aristotele e di Tefrasto. L’istituzione di un horto medicinale venne sollecitata in particolare da Francesco Bonafede. L’Orto possedeva delle rarità vegetali e il prezzo dei medicinali ricavati dalle sue piante era talmente alto da fare in modo che questo luogo fosse oggetto di continui furti notturni.

https://m.ortobotanicopd.it