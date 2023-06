In questo audio il prezioso incontro con l’architetto Franco Purini e la botanica Paola Bonfante. L’intervista è nel ciclo Contemporaneamente di Mariantonietta Firmani, un podcast pensato per Artribune

In Contemporaneamente podcast trovate incontri tematici con autorevoli interpreti del contemporaneo tra arte e scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema e molto altro. Per approfondire questioni auliche ma anche cogenti e futuribili. Dialoghi straniati per accedere a nuove letture e possibili consapevolezze dei meccanismi correnti: tra locale e globale, tra individuo e società, tra pensiero maschile e pensiero femminile, per costruire una visione ampia, profonda ed oggettiva della realtà.

Franco Purini e Paola Bonfante ci raccontano del macro dell’architettura e del micro della biologia vegetale, tra piante, funghi e batteri. Della costante ricerca dell’uomo per trovare se stesso e per addomesticare la natura. Di un’Italia divisa tra economia, arte e selvatico. E ancora, di progetti distrutti dagli stessi committenti e molto altro.

Ascolta “Franco Purini e Paola Bonfante – Contemporaneamente a cura di Mariantonietta Firmani” su Spreaker.

CHI È FRANCO PURINI

Franco Purini (Isola del Liri, 1941) è architetto fra i principali esponenti del neorazionalismo italiano e in particolare della cosiddetta architettura disegnata. Nella sua lunga attività didattica ha insegnato e insegna composizione e progettazione architettonica, disegno e rilievo, alla IUSA di Reggio di Calabria, alla Sapienza di Roma, al Politecnico di Milano, allo IUAV di Venezia; è professore Emerito dal 2015. La sua intensa attività progettuale indaga il rapporto tra progetto e rappresentazione, città e architettura, architettura e paesaggio; nel 1966 ha fondato il suo studio con Laura Thermes a Roma.

Tra i molti importanti progetti realizzati ricordiamo: il quartiere Zen a Palermo (1970); l’Università della Calabria ad Arcavacata, Cosenza (1973); a Gibellina, la Casa del farmacista (1980), tre piazze (1982) e Casa Pirrello (1990); il restauro delle ex Scuderie medicee a Poggio a Caiano (2000). Attraverso scritti e disegni ha notevolmente influenzato l’ambiente internazionale, sollevando questioni figurative di matrice razionalista classica. Tra le molte pubblicazioni: Luogo e progetto, 1976; Sette paesaggi, 1989; Comporre l’architettura, 2000. È stato insignito del Leone di pietra della Biennale di Venezia per il progetto del ponte dell’Accademia nel 1985, e del premio nazionale IN/Arch, Istituto nazionale di architettura nel 1991-92, per l’intervento residenziale a Napoli; ha ricevuto la Medaglia d’Oro dalla Presidenza della Repubblica nel 2013. È anche Accademico di San Luca e delle Arti del Disegno di Firenze. Nel 2006 è stato il curatore del Padiglione italiano in occasione della X mostra internazionale di architettura della Biennale di Venezia.



CHI È PAOLA BONFANTE

Paola Bonfante (Torino, 1947) è laureata in Biologia, ricercatrice CNR e Professoressa di Botanica all’Università di Torino. Ha tenuto numerosi corsi di insegnamento, ha ricoperto molti ruoli istituzionali, ma si è soprattutto dedicata alla ricerca sull’ambiente, pioniera degli studi sulle interazioni piante-microorganismi.

Ha focalizzato la sua attenzione sulle interazioni tra funghi e piante, usando tecniche di biologia cellulare, molecolare e di next generation sequencing. È socia di prestigiose istituzioni come l’Accademia dei Lincei, l’Accademia delle Scienze di Torino, l’Accademia di Agricoltura di Francia e l’Accademia Europea. Ha ricevuto premi internazionali, tra cui il recente Kondorosi Award (2021), ed è Commendatore della Repubblica per meriti scientifici dal 2019. È stata tra gli Highly Cited Researchers 2017, 2018, 2020 (Clarivate Analitcs), ed è nella lista dei top scientist italiani. Come Emerita si dedica ora alla divulgazione scientifica. Autrice del libro Una Pianta non è un’isola (2021).

Mariantonietta Firmani