Fotografi, digital artist e video artist, curatori, operatori culturali, addetti marketing e grafici, sono i professionisti cui si rivolgono le offerte di lavoro che abbiamo selezionato per voi questa settimana.

È online il bando Paratissima Factory | Residenze, l'opportunità di Paratissima rivolta ad artisti (fotografi, digital artist e video artist) e curatori under 35, che offre gratuitamente una residenza trimestrale nel Complesso della Cavallerizza. I 3 mesi di residenza culmineranno in una mostra finale di restituzione. È un progetto che Paratissima riconferma nel 2024, anche a seguito del successo delle edizioni precedenti. L'artista in Residenza lascerà in dono all'organizzazione una o due opere, come traccia e testimonianza dell'attività svolta e che servirà a finanziare la prosecuzione del programma di residenze. Scadenza: 15 febbraio 2024 [email protected]

https://www.paratissima.it/paratissima-factory-2024/ Studioscultura Studio in foto di Lu Duca Il 20 febbraio si terrà un evento online di Q&A session di Impact4Art: servirà a illustrare ai potenziali candidati (imprese culturali e creative) i requisiti di accesso agli investimenti previsti dal programma di investimento da circa 2 milioni di euro – promosso da Fondazione Cariplo e Fondazione Social Venture Giordano Dell'Amore – per la realizzazione di un massimo di 15 investimenti. Gli iscritti alla Q&A session di Impact4Art verranno ricontattati e invitati al meeting online su Teams il giorno prima dell'evento in data 19 febbraio 2024. Scadenza: 31 gennaio 2024 https://www.eventbrite.it/e/biglietti-impact4art-2-qa-session-763319648617?aff=oddtdtcreator Q&A session IED – Istituto Europeo di Design è un'istituzione internazionale che da più di 50 anni opera nel campo della formazione. Dal 22 al 27 gennaio, in collegamento dalla sede di IED Roma e dalla storica Accademia Aldo Galli, sarà possibile scoprire la gamma di corsi Post Diploma e di Formazione Continua e Corsi Triennali in ambito arte: Formazione Continua – Restauro del Legno – Accademia Aldo Galli Como; Formazione Continua – Arte e Social Media – Online – Accademia Aldo Galli Como; Formazione Continua – Art Gallery Management – Accademia Aldo Galli Como; Formazione Continua – Curatore Museale e di Eventi – Roma; Formazione Continua – Comunicare l'arte – Accademia Aldo Galli Como; Formazione Continua – Atelier di Pittura – Accademia Aldo Galli Como; Triennale – Pittura e Linguaggi Visivi – Accademia Aldo Galli Como; Ciclo unico quinquennale – Restauro – Accademia Aldo Galli Como. https://www.ied.it/openday?campaignId=701SX00000203rC&utm_source=artribune&utm_medium=display&utm_campaign=2425_gruppo_italia_x_open_day_gennaio&utm_content=articolo_od_gen_24 IED Open Days Electa S.p.A., società del Gruppo Mondadori, opera con i marchi Electa e Abscondita nell'ideazione e realizzazione di progetti editoriali e di mostre. Ora è alla ricerca di un professionista da inserire nell'area sviluppo e marketing della casa editrice Electa di Roma, con contratto a tempo indeterminato, possibilità di smart working, accesso al welfare e a tutti i servizi aziendali. È richiesta esperienza lavorativa di almeno 5 anni nel mondo della cultura. Scadenza: fino alla copertura posizione lavorativa https://www.gruppomondadori.it/lavora-con-noi Mondadori Il Teatro Stabile del Veneto "Carlo Goldoni" gestisce dalla sua nascita – avvenuta nel 1992 grazie ai Soci fondatori Regione Veneto, Comune di Venezia e Comune di Padova – il Teatro Goldoni di Venezia e il Teatro Verdi di Padova, e dal 2019 anche il Teatro Mario Del Monaco di Treviso, ampliando la sua proposta culturale anche alla lirica e ai concerti di musica classica. Ora è alla ricerca di un grafico a tempo indeterminato che sarà inserito all'interno dell'area comunicazione e marketing. Scadenza: 7 febbraio 2024 https://ww2.teatrostabileveneto.it/tsv/wp-content/uploads/2024/01/avviso-selezione-personale-grafico-TSV-.pdf Il Teatro Goldoni rinnovato. Foto di Serena Pea