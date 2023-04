In Contemporaneamente podcast trovate incontri tematici con autorevoli interpreti del contemporaneo tra arte e scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema e molto altro. Per approfondire questioni auliche ma anche cogenti e futuribili. Dialoghi straniati per accedere a nuove letture e possibili consapevolezze dei meccanismi correnti: tra locale e globale, tra individuo e società, tra pensiero maschile e […]

In Contemporaneamente podcast trovate incontri tematici con autorevoli interpreti del contemporaneo tra arte e scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema e molto altro. Per approfondire questioni auliche ma anche cogenti e futuribili. Dialoghi straniati per accedere a nuove letture e possibili consapevolezze dei meccanismi correnti: tra locale e globale, tra individuo e società, tra pensiero maschile e pensiero femminile, per costruire una visione ampia, profonda ed oggettiva della realtà.

In questo audio, il prezioso incontro con Danilo Eccher, storico e curatore, ed Elisabetta Erba, geologa. L’intervista è in Contemporaneamente di Mariantonietta Firmani, il podcast pensato per Artribune.

Ascolta “Danilo Eccher e Elisabetta Erba – Contemporaneamente a cura di Mariantonietta Firmani” su Spreaker.

DANILO ECCHER ED ELISABETTA ERBA PER ARTRIBUNE PODCAST

Danilo Eccer ed Elisabetta Erba ci parlano di arte e terra, musei e geologia, tra storia e futuro, di passione per il mare che nasce dalle montagne. I musei contemporanei sono grandi fabbriche di cultura. Il pianeta ha già registrato eccessi di CO2 nell’atmosfera, nelle ere precedenti con surriscaldamenti di oltre 5°C gradi (15°C al Polo Nord). Con l’aumento dell’interazione tra arte e altre discipline la curatela diventa fondamentale per la messa in scena dell’opera. Gli oceani ricoprono il 70% del pianeta, dall’inizio della rivoluzione industriale hanno assorbito il 40% della CO2; prima dell’uomo erano i vulcani che introducevano CO2 nell’atmosfera. E molto altro.



CHI SONO DANILO ECCHER ED ELISABETTA ERBA

Danilo Eccher Storico e curatore, dal 1989 è stato direttore di alcuni dei più autorevoli musei contemporanei italiani come la Galleria Civica di Trento, dove sarà anche Presidente della Fondazione, la GAM di Bologna, il MACRO di Roma, fino alla GAM di Torino, dove sperimenta allestimenti tematici temporanei. Nel 1993 è commissario per la 45ª Biennale di Venezia.

La sua ricerca si concentra sulla pittura contemporanea, organizzando mostre personali di autorevoli artisti tra i quali Anselm Kiefer, Georg Baselitz, Cecily Brown, Francesco Clemente, Roy Lichtenstein, Ettore Spalletti, Jannis Kounellis, Christian Boltanski, Tony Cragg, Hermann Nitsche e molti altri. Curatore indipendente dal 2015, procede con personali e collettive di grande successo come Love, Enjoy, Dream e Crazy, presso il Chiostro del Bramante di Roma o l’antologica Arte Povera: Italian Landscape” al Metropolitan Museum di Manila (2020). Già docente al corso di specializzazione in storia dell’arte all’Università di Bologna, e al corso di management museale alla Luiss di Roma. Inoltre è stato co-direttore del master per curatori di arte contemporanea e architettura, in collaborazione tra MACRO e Università La Sapienza di Roma. Infine, dal 2019 è titolare della cattedra di Museologia al Dipartimento di Filosofia dell’Università di Torino.

Elisabetta Erba Professore Ordinario di Paleontologia e Paleoecologia presso il Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio” dell’Università degli Studi di Milano. Micropaleontologa specialista di nanofossili calcarei mesozoici, ha partecipato a numerose crociere oceanografiche: sui Bacini Anossici nel Mediterraneo Orientale e in Oceano Pacifico nell’ambito del Progetto Internazionale Ocean Drilling Program. Autrice di 180 pubblicazioni su riviste ISI ad alto impatto, 5 drilling proposals con oltre 2000 citazioni sui top peer-reviewed journals come Science, Nature e Nature Geoscience. E ancora oltre 8800 citazioni e H-Index = 52, nella banca dati SCOPUS. È inoltre membro di prestigiose istituzioni come: Accademia Nazionale dei Lincei (dal 2013); Academia Europaea – Section Earth and Cosmic Sciences (dal 2013); Istituto Lombardo di Scienze e Lettere (dal 2019). Presidente della Società Geologica Italiana dal 2015 al 2017, attualmente è Presidente della Commissione IODP-Italia. Infine, è presente nei (10) TOP Italian Scientists, Earth Sciences dal 2015, e ha ottenuto numerosi riconoscimenti tra i quali: Jean Baptiste Lamarck Medal, European Geosciences Union 2022, Premio Tartufari per le Geoscienze – Accademia Nazionale dei Lincei 2012, “Exceptional Reviewer” for the journal GEOLOGY 2006.

Mariantonietta Firmani