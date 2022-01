Il Comune ha pubblicato l’avviso per il conferimento dell’incarico con selezione per titoli e curriculum. L’incarico, riservato ai soli pensionati, della durata di massimo un anno, non prevede compenso né rimborso spese.

Pubblicato il bando di selezione per la carica di direttore scientifico del Museo della Media Valle del Liri di Sora, in provincia di Frosinone. Riservato ai soli pensionati – che verranno valutati in base a titoli e cv – l’incarico pubblicato dal Comune di Sora della durata di un anno non prevedrà alcun compenso né rimborso spese. Stando al comunicato stampa firmato dal sindaco Luca Di Stefano dalla vice-sindaco Maria Paola Gemmiti, l’incarico prevede lo svolgimento delle funzioni di referente scientifico del museo; la promozione dell’immagine della struttura; la collaborazione con gli Enti sovraordinati preposti alla tutela delle attività museali. I pensionati più in forma potranno inviare la loro domanda di partecipazione va inviata tramite pec al Comune di Sora a questo indirizzo o recapitata all’Ufficio Protocollo dell’Ente di Corso Volsci 111, entro le 13 del 24 gennaio 2022.

IL MUSEO DI SORA E IL DIRETTORE PENSIONATO

Istituito nel 1979 nel palazzo trecentesco dell’ex Convento dei Minori Conventuali, il Museo della Media Valle del Liri di Sora ha aperto al pubblico nel 2005. Il Situato fra piazza Mayer Ross, piazza Umberto I e via Friuli, il museo offre una proposta didattica sulla storia della città e del suo territorio, dalla Preistoria – con le prime documentate presenze umane – agli insediamenti stabili – dalla presenza volsca fino alla romanizzazione e al periodo imperiale –, all’età medievale, fino all’epoca moderna e all’industrializzazione, con la nascita e lo sviluppo delle cartiere. Il percorso è arricchito da pannelli didattici e plastici ricostruttivi del territorio e del tempio romano-repubblicano sotto la Cattedrale di Santa Maria Assunta. Oltre alla ricca sezione archeologica, il Museo della Media Valle del Liri possiede anche una zona dedicata alle esposizioni di arte contemporanea, ha un chiostro interno dove fruire manifestazioni culturali e musicali, un ambiente per l’utilizzo di supporti audio-visivi e digitali-interattivi, una saletta per attività didattiche-culturali e conferenze e un bookshop specializzato nella la vendita di testi di storia e archeologia, con un ampio settore dedicato a testi didattici per bambini e ragazzi.

I PICCOLI MUSEI E GLI INVESTIMENTI

In un’Italia che sembra voler puntare moltissimo sulle proprie aree interne per il loro rilancio e per una nuova valorizzazione dei borghi (perfettamente coerente con gli obiettivi del PNRR), fa un po’ specie vedere come comuni anche di dimensioni ragguardevoli – Sora non è certo un paesino di trecento anime – non riescano a trovare le risorse per pianificare in maniera adeguata la propria offerta culturale. Al di là del foklore, quello di Sora è un caso che deve far riflettere.

-Giulia Giaume