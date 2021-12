Artribune Podcast. L’incontro con Roberto Sessa e Barbara Mazzolai

L’intervista con Roberto Sessa e Barbara Mazzolai è in Contemporaneamente a cura di Mariantonietta Firmani, il podcast pensato per Artribune. In Contemporaneamente podcast trovate incontri tematici con autorevoli interpreti del contemporaneo tra arte e scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema e molto altro. Per approfondire questioni auliche ma anche cogenti e futuribili. Dialoghi straniati per accedere a nuove letture e possibili consapevolezze dei meccanismi correnti: tra locale e globale, tra individuo e società, tra pensiero maschile e pensiero femminile, per costruire una visione ampia, profonda ed oggettiva della realtà.

Roberto Sessa e Barbara Mazzolai, ci parlano di mondo vegetale e narrazione, dalla robotica bioispirata all’intrattenimento. Un incontro per comprendere delle storie in cui il pubblico si riconosce, e del tentativo di sviluppare tecnologie utili a conoscere meglio gli ecosistemi. Un film nasce da un’idea, da un racconto, ed è un modo per raccontare la cultura, tra cinema e tv la differenza è nella scelta. Ed ancora, le radici affondano nella terra e comunicano con le altre piante e con gli altri elementi del mondo circostante. Con le nuove tecnologie, negli OTT (over-the-top) televisivi, come i servizi di streaming video, si affida la costruzione della narrativa agli algoritmi. Inoltre, l’intelligenza artificiale nei robot può monitorare, ma anche produrre azioni e soluzioni. Pertanto è importante implementare azioni sostanziali per la rinaturalizzazione dell’ambiente con progetti fattivi, onnicomprensivi e pluriennali, con scienza e conoscenza, e molto altro.

BARBARA MAZZOLAI

Barbara Mazzolai, dopo laurea con lode in biologa all’università di Pisa(1995), collabora con il CNR di Pisa fino al 1998. Master internazionale in Eco-Management alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa nel 1998, dottorato di ricerca in Ingegneria dei microsistemi Università Tor Vergata di Roma (2011). Oggi Direttore Associato per la Robotica e Direttore del laboratorio di Bioinspired Soft Robotics dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT). Dal 1999 al 2009 ricercatrice presso il CRIM Lab (il Centro di Ricerca in Microingegneria; ora Istituto di BioRobotica) della Scuola Superiore Sant’Anna. Infine, nel 2009 approda all’I.I.T., come Team Leader nel Centro di Micro-BioRobotica (CMBR) che dirige dal 2011 al 2021. Deputy Director dal 2012 al 2017 per supervisione e organizzazione della rete dei centri di I.I.T.. Nel 2012 coordina il progetto europeo Plantoide, il primo robot pianta al mondo capace di riprodurre il comportamento delle radici. Oggi è a capo del progetto GrowBot per la creazione di robot in grado di arrampicarsi e adattarsi all’ambiente circostante, come piante rampicanti, e del progetto I-SEED che mira a creare robot ispirati ai semi delle piante per il monitoraggio dell’aria e del suolo. Autrice e co-autrice di più di 270 articoli su riviste scientifiche internazionali, capitoli di libri e atti di convegno. Tiene relazioni plenarie a conferenze scientifiche nazionali e internazionali, e organizzato numerosi eventi scientifici nel settore della robotica bioispirata e della robotica soft. Nel 2019, pubblica “La Natura Geniale”.

Membro dello Scientific Advisory Board del Max Planck Institute for Intelligent Systems (Tübingen and Stuttgart, Germany) 2016. Visiting Faculty presso Aerial Robotics Lab dell’Imperial College London (UK) 2017. Membro dell’Advisory Committee of the Cluster on Living Adaptive and Energy-autonomous Materials Systems – livMatS (Freiburg, Germany), dal 2019. Medaglia del Senato della Repubblica Italiana per l’attività scientifica biomimetica e biorobotica nel 2013. Premio Marisa Bellisario “Germoglio D’Oro” nel 2010, per il progetto DustBot. Nel 2015 nominata tra le 25 donne della robotica da RoboHub (maggiore comunità scientifica internazionale degli esperti di robotica). International Award We Woman for EXPO nel 2015. Premio Fondazione Carla Fendi 2019 per il progetto Plantoide. Vince European Research Council (ERC) Consolidator Grant 2020 con il progetto “I-Wood”, che mira a studiare la comunicazione tra le piante mediata da funghi (il Wood Wide Web) per la realizzazione di un nuovo paradigma di reti di robot e comportamento collettivo.

ROBERTO SESSA

Roberto Sessa produttore cinematografico Fondatore e Amministratore Picomedia S.r.l. società di produzione cinematografica. Fondatore e Amministratore di San Giacomo S.r.l., società specializzata nell’acquisto di programmi televisivi per il mercato italiano. Dal 1996 lunga carriera di successo in cui ha realizzato 66 produzioni TV, 8 tele novelas o industrial drama; 10 produzioni cinematografiche. Ed ancora, nel 1982 è assistente alla Nigeria Broadcasting Network di Londra, per la programmazione di contenuti Europei. Azionista e Amministratore Delegato di ARAN S.r.l., dal 1987 al 1996, in 6 anni si afferma società leader nel panorama della produzione di fiction. Dal 1999 al 2009 è Amministratore Delegato di Grundy Italia S.p.A. (FremantleMedia/ R.T.L. Group). Consigliere di Amministrazione di Grundy Espana S.A. Roma, Milano, Napoli, Madrid. Grundy è una società di produzione televisiva leader in Italia e in Spagna, specializzata in fiction e intrattenimento. Marketing Analist nel 1981 in Messaggerie Italiane, società di Ricerche di mercato e analisi per nuovi format televisivi. Inoltre, è amministratore Delegato di RIAN Corporation di New York, società di Acquisizione e vendita di programmi TV da e per gli Stati Uniti dal1983 al 1986.

Nell’87 fonda Mastrofilm S.r.l. che si specializza nell’acquisizione dei diritti per il mercato italiano, di cui diviene proprietario e AD nel 1996, per poi venderla nel 1999 a Pearson TV, che diverrà più tardi Fremantlemedia / R.T.L. Group. Fondatore nel1996 di A.P.T. Associazione Produttori Televisivi. APT è la principale controparte istituzionale dei broadcaster, di cui è Direttore Generale dal 2002 al 2006 e Membro del Consiglio Direttivo fino al 2015. Vice Presidente di CEPI – European Coordination Indipendent Producers Responsabile per il coordinamento della legislazione TV Italiana ed Europea.

Tra le produzioni TV più note Casa Vianello Canale 5/Rete 4, XFACTOR RaiDue, Un Posto Al Sole RaiTre (2.800 eps x 25’, in produzione). Le ultime produzioni le serie TV Mare Fuori e Gli Orologi Del Diavolo. Film TV Natale In Casa Cupiello (2020) e La Bambina Che Non Voleva Cantare (2021) Nel 2010 Fonda PICOMEDIA S.r.l. realizzando 10 film in 10 anni. A partire da Venuto Al Mondo (2011) Regia di Sergio Castellitto con Penelope Cruz e Emile Hirsch; Loro Chi? (2015) , e molti altri. Le ultime produzioni cinematografiche: Lasciami Andare (2020), Una Storia D’amore (2020), La Scuola Cattolica (2021) con: Valeria Golino, Riccardo Scamarcio, Jasmine Trinca.

– Mariantonietta Firmani