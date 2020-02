1. LA BIENNALE DI VENEZIA – I BANDI DI MUSICA ELETTRONICA E DI BIENNALE COLLEGE

Biennale College è il progetto della Biennale di Venezia dedicato alla formazione dei giovani per la messa a punto di “creazioni” che diventeranno parte dei programmi dei vari Settori artistici. Per quanto riguarda la sezione musicale, il bando di Biennale College – Musica selezionerà e realizzerà fino a quattro 4 composizioni originali per strumentista, elettronica e video in tempo reale proposti da altrettanti team costituiti da compositore e video artista che non abbiano superato i 35 anni di età. I team che verranno selezionati potranno realizzare i loro progetti attraverso un percorso formativo e di produzione che si svolgerà in 6 settimane suddivise in tre sessioni – tra aprile luglio e settembre 2020 a Venezia – coordinate dal Direttore del Settore Musica Ivan Fedele e con l’ausilio di una equipe di tutor dedicati alle varie discipline. La parte elettronica sarà prodotta presso la sede veneziana del CIMM, il Centro Informatico Musicale e Multimediale della Biennale di Venezia, che metterà a disposizione hardware e software necessari sotto la guida di un realizzatore in informatica musicale, un ingegnere del suono, un video designer, presenti anche in fase di prova e spettacolo come tutor dei giovani artisti selezionati. Per quanto riguarda i musicisti di elettronica, ci sono tre bandi a loro dedicati: per DJ, Producer e Producer-Performer, quest’ultima categoria una novità di quest’anno.

Bando Biennale College – Musica 7a edizione, scadenza: 15 marzo 2020

un bando per selezionare fino a 20 dj dai 18 ai 30 anni (on line fino al 23 marzo 2020)

un bando per selezionare fino a 20 producer di base (on line fino al 9 marzo 2020)

un bando per selezionare fino a 10 producer-performer (on line fino al 29 maggio 2020)

http://www.labiennale.org/it/biennale-college