3. BANDI INDOOR E OUTDOOR PER ARTISTI DELLA CARTA A LUCCA BIENNALE

Sono online i due bandi per partecipare alla X edizione della LuBi, Biennale internazionale della carta, il primo evento al mondo per l’esposizione di opere artistiche realizzate in carta e cartone, nonché l’unico che esibisca all’aperto sculture monumentali realizzare con questi materiali. Entrambi caratterizzati dal tema “paura e desiderio”, i due bandi si dividono in outdoor, per la realizzazione di sculture monumentali (fino a 6mx6m) in carta e cartone da esporre nelle principali piazze della città per la durata della Biennale; e in indoor. Qui l’unico criterio da seguire è l’utilizzo della carta: sono infatti accettate proposte per ogni linguaggio artistico, dall’audiovisivo alle performance, dall’opera singola all’installazione interattiva. Le opere scelte saranno esibite in location storiche per due mesi. Scadenza: 14 dicembre 2019.

https://www.luccabiennale.com/it/concorso-2020/i-bandi

http://jobs.artribune.com/competitions/lucca-biennale-paper-art-design-x-edizione-2020-aperti-i-bandi/3010.php