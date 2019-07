Da Milano alla Sicilia, con un drone chiamato cassata

Leggere Désolé, testimonianza plurale della mostra ideata dall’artista g.olmo stuppia, vuol dire andare al di là del corale pensiero espositivo di display, inaugurato lo scorso anno in un appartamento al sesto piano dello storico palazzo di piazza Borsa a Palermo.

La mostra dell’artista siculo-meneghino, affiancato dall’intervento di Alterazioni Video, e realizzata insieme ad altri protagonisti come RAQS Media Collective, Maria Domenica Rapicavoli e Stefano Cagol, si condensa in una pubblicazione di circa 80 pagine con annessa versione in inglese.

Il prodotto editoriale, che fa parte del progetto nomade Cassata Drone Expanded Archive, è una indagine di ricerca estetica ad ampio raggio sui temi dell’inclusione ed esclusione che coinvolgono non solo un luogo, ma anche la complessità delle pratiche artistiche e letterarie legate al progetto.

Vari sono i contributi di artisti, studiosi e ricercatori che animano le pagine del libro, dalle quali emerge una narrazione collettiva e multidisciplinare di carattere poetico, teorico, progettuale, paesaggistico e visionario, che intreccia gli stratificati processi di sedimentazione del territorio siciliano, con un’attenzione al contesto geopolitico.

Queste dinamiche non possono prescindere da una delle crisi internazionali più importanti dal dopoguerra ai nostri giorni, e che a Sigonella contrapposero, nell’ottobre del 1985, l’allora governo italiano di Craxi e quello degli Stati Uniti d’America di Ronald Reagan.

In merito alle storiche vicende di quel periodo, oggi Désolé si pone artisticamente come una miscellanea socio-culturale dedicata alla riflessione sulla contemporaneità e sulla tradizione linguistica e culturale della Sicilia, una regione fortemente soggiogata e militarizzata dalle regole del neocolonialismo americano. Con Désolé si guarda allo studio del territorio, inteso nell’ambito dell’arte contemporanea e dell’architettura, come un atteggiamento di attenzione e sensibilizzazione che parte dalla sfera locale per raccontare una pagina di storia italiana.

– Giuseppe Amedeo Arnesano

cassatadrone.org/it/desole/