In Contemporaneamente podcast, a cura di Mariantonietta Firmani trovate incontri tematici con autorevoli interpreti del contemporaneo tra arte e scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema e molto altro. Per approfondire questioni auliche ma anche cogenti e futuribili. Dialoghi straniati per accedere a nuove letture e possibili consapevolezze dei meccanismi correnti: tra locale e globale, tra individuo e società, tra pensiero maschile e pensiero femminile, per costruire una visione ampia, profonda ed oggettiva della realtà. In questo audio Alessio Piccirillo, artist manager e Zulema Scotto Lavina, fumettista, ci raccontano di retroscena di fumetti e cinema. Se il disegno è la primordiale espressione del proprio sentire interiore, il fumetto è la somma di molte professionalità. La promozione di un film si fa dopo aver deciso che quel film deve arrivare al pubblico ed emergere tra mille titoli che escono ogni anno. Inoltre, promuovere un programma televisivo ha tempi molto più veloci del cinema. Lo star sistem americano ha una particolare attenzione alla promozione, che è attentamente pianificata con estrema precisione, in anticipo, e anche le star sono molto disponibili.

Ascolta “Alessio Piccirillo e Zulema Scotto – Contemporaneamente a cura di Mariantonietta Firmani” su Spreaker.

CHI SONO PICCIRILLO E ZULEMA

Alessio Piccirillo rappresenta uno dei i più accreditati uffici stampa cinematografici italiani. Si occupa di comunicazione per lo spettacolo che abbraccia in maniera completa tutti i settori dell’entertainment, con particolare interesse per il cinema. Rappresenta artisti che hanno affidato a loro la promozione a 360° della loro immagine attraverso i media. Hanno curato le campagne stampa di numerosi titoli dai generi più disparati, italiani ed esteri, promosso anche tournée teatrali, eventi, festival e rassegne cinematografiche. Numerose anche le collaborazioni con canali televisivi tematici, come Studio Universal, MGM e la comunicazione di format TV di produzioni come NONPANIC Banijay per Rai, Media set, Discover y, Sky. Tra i loro clienti le più importanti distribuzioni cinematografiche italiane oltre che internazionali. Hanno promosso oltre centocinquanta film e lavorato con le più importanti star italiane e internazionali da Al Pacino, Michael Fassbender, Naomi Watts, James Franco, Gerard Butel, Pelé, Dionne Warwick, Elle Fanninig e tanti altri . Zulema Scotto Lavina, nata a Napoli nel 1997, inizia a studiare fumetto alla Scuola Internazionale di Comics di Napoli, successivamente studia colorazione digitale alla scuola Italiana di Comix e parallelamente pittura ad olio. Inizia la sua carriera a 21 anni collaborando con Arancia Studio, pubblicando varie storie brevi per la Francia, con case editrici come Petit à petit. Arriva poi la pubblicazione di tre volumi per Dark Horse Comics/disney con il fumetto di “Disney’s The Little Mermaid” scritto da Cecil Castellucci e colorato da Piky Hamilton, diventando così la più giovane fumettista italiana a pubblicare per una grossa casa editrice americana. Successivamente pubblica una storia breve per l’Antarctis Press “Horror comics Black & white”. Nel 2021 esce una sua variant cover per il nono volume di “Deep Beyond” pubblicato dalla casa editrice americana Image Comics. E disegna ancora per l’America lo speciale di natale della Dynamite Comics “Red Sonja 2021 Holiday Special” scritto da Mirka Andolfo e Luca Blengino.