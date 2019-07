3. UN PENNUTO FILOSOFO

Non è uccello. Non è filosofo. Sa soltanto quello che non è. Viene da parafrasare la nota descrizione di Balto – l’ibrido di lupo – per descrivere Bernardo Cavallino, il personaggio principale di questo nuovo fumetto di Labadessa. Il giovane fumettista napoletano classe 1993, esploso sul web grazie alle vignette sul tragicomico “uomo-uccello”, torna in libreria con la sua quarta opera su carta. E non si tratta di una raccolta di storie brevi (quelle che siamo abituati a leggere sulle sue pagine social), ma di un racconto lungo, e pure ben pensato!

Protagonista del fumetto è Bernardo, un uomo col becco – o se preferite un uccello con la parola e il pensiero pulsante di un filosofo esistenzialista. Bernardo non ha nulla di straordinario: nessun potere sovrannaturale, nessuna responsabilità, nemmeno un mondo da salvare. Passa le sue giornate a interrogarsi sull’universo e su se stesso, con una sola, bizzarra, ossessione: ogni volta che si emoziona, Bernardo sente l’impulso sfrenato di accendere una candelina e fare un bel soffio per spegnerla: un po’ come quando si fanno gli esercizi di respirazione per calmarsi dagli attacchi di panico, il protagonista di questo racconto soffia candeline per ritrovare l’equilibrio. Da dove nasca questa sua mania non è specificato. Ciò che è chiaro è che Bernardo spegne la luce per combattere il buio, e le tante paure che si nascondono in esso. Un fumetto dolce-amaro, che esalta i momenti più insignificanti del quotidiano, e tutte le paranoie che si annidano nell’ordinario.

Soffio, buio!