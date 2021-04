Ha inaugurato il 10 aprile e durerà fino al 15 maggio alla Yi Gallery Project Room, una piccolissima galleria a Bushwick nel famoso “palazzo degli artisti” di 56 Bogart Street, Mitosis, una raccolta di installazioni e disegni biomorfi dell’artista Leah Harper di Brooklyn. La mostra ruota attorno a un gruppo scultoreo di sfere luminose oblunghe costruite con tessuto e filo rivestiti di resina. È accompagnata da un piccolo modello in scala di cera; figure di porcellana in miniatura di forma simile punteggiano le pareti della galleria, e da rappresentazioni bidimensionali a pennarello e inchiostro. Tutto è collegato da un tema comune di forme organiche morbide e arrotondate che evocano la vita effimera e quasi aliena del mare. Le sculture di Harper imitano gli organismi marini e gli ecosistemi, con forme raggruppate in piccole colonie simili a barriere coralline che attraversano l’ambiente costruito secondo schemi migratori. I suoi disegni traspongono queste strutture sul foglio, concentrandosi su fasce geometriche di colore opaco e linee pulite e forti. Questa varietà di medium è tipica del suo lavoro, e deriva da un background multidisciplinare in arte, architettura e design grafico.

YI GALLERY: LA MOSTRA VIRTUALE

Harper si ispira principalmente alla vita marina e agli ecosistemi della sua città natale sulla costa del Golfo della Florida. Meduse, lumache, ricci, cirripedi e ostriche informano il suo lessico visivo. Incorporando queste forme organiche nell’ambiente, Harper evidenzia il delicato equilibrio tra uomo e natura. In questo modo, usa l’arte per dare forma fisica e presenza alle questioni del cambiamento climatico e dell’innalzamento del livello dei mari. Inoltre, il mese scorso la galleria ha presentato anche una mostra virtuale di gruppo che durerà fino al 18 maggio a supporto dell’hashtag #stopasianhate. Tutti i proventi della vendita delle opere andranno a beneficio di Stop AAPI Hate Organization, fondata nel 2020 in risposta all’allarmante escalation di xenofobia e fanatismo scoppiata durante la pandemia COVID-19. La mostra si può visitare qui.

– Francesca Magnani

Mitosis

Yi Gallery

10 aprile – 15 maggio

Artists for #stopasianhate

YI Gallery

Fino al 18 maggio

https://gallery-yi.com