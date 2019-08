Brendan Barry è un fotografo e insegnante inglese con una passione particolare: costruire macchine fotografiche usando oggetti non convenzionali: ciocchi di legno, costruzioni in lego, ananas e meloni. Per il suo ultimo progetto, la Shipping Container Camera, ha trasformato un container in un congegno gigante per scattare e sviluppare fotografie: “Non è solo una macchina fotografica, ma anche una camera oscura perfettamente funzionante. In pratica è la Polaroid più grande, più lenta e più scomoda del mondo”, commenta Barry, che si è fermato diverse settimane a Exeter, nel Regno Unito, per testare il meccanismo e condurre dei workshop con gli abitanti del posto. Nella fase finale, il container si è trasformato anche in uno spazio espositivo per accogliere tutti gli scatti realizzati.