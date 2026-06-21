“Giugliano possiede una stratificazione e un passato straordinari, non ultimo un centro storico che ricorda la forte presenza del celebre Giambattista Basile (lo scrittore giuglianese vissuto a cavallo tra Cinquecento e Seicento, autore de Lo cunto de li cunti e iniziatore del genere della fiaba di tradizione popolare in Europa, ndr). L’urgenza oggi non sta soltanto nel conservare questo patrimonio, ma anche nel renderlo dinamico e capace di dialogare con il presente e di aprirsi al futuro”. Le parole del gallerista Franco Riccardo, in attività dagli Anni Ottanta e già fondatore della galleria napoletana Franco Riccardo Artivisive in Piazzetta Nilo, riconducono la città di Giugliano – oltre 125mila abitanti nell’area della Città metropolitana di Napoli – alla dimensione che gli è più propria. Spesso associata al degrado che caratterizza alcuni tratti della costa partenopea (il Comune, a Nord di Napoli, comprende un vasto territorio che dall’entroterra si protende verso le spiagge del Tirreno) e alla carenza di infrastrutture e servizi rispetto alla forte crescita demografica che ha portato Giugliano a essere il primo comune d’Italia, per numero di abitanti, tra le città non capoluogo di provincia, la cittadina campana ha origine molto antiche e vanta un gran numero di reperti archeologici, oltre a un patrimonio culturale che attesta la vivacità dei secoli a seguire.

Connessioni a Giugliano. Un nuovo spazio per la cultura contemporanea

L’iniziativa promossa da Riccardo insieme all’architetto Francesco Mallardo punta ora a dotare Giugliano di uno spazio dedicato all’arte contemporanea, nel contesto di un progetto votato al confronto e alla partecipazione allargata: “In questi anni abbiamo avuto modo di osservare da vicino le trasformazioni della città, le energie latenti e, al tempo stesso, le sue persistenti difficoltà”, sottolinea Riccardo. Nasce da queste premesse lo spazio Connessioni – Arte, Letteratura, Architettura, inaugurato nel centro della città, in Corso Campano 147, con la presentazione di una mostra personale di Davide Stasino (Napoli, 1978).

L'articolo continua più sotto Incanti, il settimanale sul mercato dell'arte Informazioni, numeri, tendenze, strategie, investimenti, gallerie e molto altro. Δ Email This field is for validation purposes and should be left unchanged. Nome (Required) First Email (Required) Artribune Srl utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa . Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trasferiti su MailChimp e trattati secondo le modalità riportate in questa informativa . Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email. This field is hidden when viewing the form Consenso Privacy (Required) Presa visione dell'informativa presto il consenso all'invio della newsletter Render, il bisettimanale sulla rigenerazione urbana Nuovi progetti, tendenze, strategie virtuose, storie da tutto il mondo, interviste e molto altro. Δ Phone This field is for validation purposes and should be left unchanged. Nome (Required) First Email (Required) Artribune Srl utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa . Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trasferiti su MailChimp e trattati secondo le modalità riportate in questa informativa . Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email. This field is hidden when viewing the form Consenso Privacy (Required) Presa visione dell'informativa presto il consenso all'invio della newsletter PAX, il bisettimanale sul turismo culturale Approfondimenti sul turismo culturale come chiave di comprensione dei territori e delle comunità che li abitano. Δ Phone This field is for validation purposes and should be left unchanged. Nome (Required) First Email (Required) Artribune Srl utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa . Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trasferiti su MailChimp e trattati secondo le modalità riportate in questa informativa . Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email. This field is hidden when viewing the form Consenso Privacy (Required) Presa visione dell'informativa presto il consenso all'invio della newsletter

Il programma espositivo e culturale di Connessioni a Giugliano

Il nome del nuovo spazio allude all’intenzione di propiziare relazioni con il mondo sulla scorta dello scambio culturale, grazie a una serie di attività di respiro nazionale e internazionale. Dunque attraverso un programma fitto di incontri artistici, mostre, manifestazioni culturali, presentazioni di libri e dibattiti letterari. Mettendo in connessione e in dialogo “diverse culture e personaggi di culture diverse, eppure fortemente in relazione”. “Questo è il pensiero che ci ha spinto a costruire un percorso di arte e cultura contemporanea a Giugliano, una città non satura da questo punto di vista e certamente viva sotto il profilo dell’interesse e della partecipazione” prosegue Riccardo “Qui esploreremo le infinite possibilità dell’espressione artistica, attraverso mostre, installazioni e eventi che ci permetteranno di scoprire nuovi talenti e di riflettere sulla nostra epoca”.

Una piattaforma di aggregazione per la comunità

L’obiettivo è anche quello di creare un luogo di riferimento, di incontro e di scambio, dove artisti, critici e appassionati d’arte e di letteratura possano condividere le loro passioni e le loro idee. E una piattaforma stabile di aggregazione per la città, oltre la programmazione espositiva.

Il progetto si inserisce nel filone di una serie esperienze culturali e sociali, promosse dal mondo associativo e da realtà private, che negli ultimi anni stanno riattivando gli spazi urbani di Giugliano.

Lo stesso Riccardo era stato promotore, in città, della nascita nel 2013 dello spazio Ar Project Gallery, associazione culturale indipendente aperta in piazza Gramsci per lavorare su progetti artistico-culturali, occupandosi dell’intero processo, dall’ideazione progettuale alla realizzazione.



CONNESSIONI

Corso Campano, 147

Giugliano in Campania (NA)