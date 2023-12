Dal 2024 il Museo Madre di Napoli sarà un “cantiere contemporaneo”, come dichiara la direttrice artistica Eva Fabbris, insediata da non ancora un anno. Ai lavori di manutenzione straordinaria e ottimizzazione degli impianti si affianca la programmazione espositiva per il nuovo anno. I lavori porteranno il Museo d’arte contemporanea Donnaregina – Museo Madre a chiudere le sale del secondo e terzo piano ma senza interrompere la sua offerta culturale.

Già da dicembre 2023, sarà presentata la rassegna cinematografica a cura di Martha Kirszenbaum L’ombra dell’albero/Shadow of the Tree, inaugurata con l’artista palestinese Basma al-Sharif e che proseguirà per due mesi. Seguono nella Sala Madre le proiezioni di tre progetti monografici – di Basma al-Sharif, Valentin Noujaïm e Sara Sadik – e tre collettivi curati sempre da Kirszenbaum, insieme ad Asma Barchiche, Myriam Ben Salah e Stella Bottai, con oltre 40 opere video. Inoltre, saranno invitati artisti a realizzare installazioni temporanee proprio sul tema dei “lavori in corso”, proponendo occasioni di riflessione estetica.

1 / 4 Mimmo Paladino, Senza titolo, 2006. Courtesy Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee, Napoli. Foto © Amedeo Benestante. 2 / 4 Francesco Clemente, Ave Ovo, 2005. Courtesy Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee, Napoli. Foto © Amedeo Benestante. 3 / 4 Daniel Buren, Axer - Désaxer, Madre, Napoli 2015 - courtesy Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee, Napoli - photo © Amedeo Benestante 4 / 4 Madre Napoli, Cortile monumentale

La programmazione 2024 del Museo Madre di Napoli

Nella programmazione del museo per il 2024 è prevista la prima retrospettiva completa dedicata a Tomaso Binga da un’istituzione pubblica, curata da Eva Fabbris e Daria Kahn, mentre si ispira al romanzo di Annie Ernaux Gli Anni(sempre a cura di Fabbris). Le sale del secondo piano, invece, presentano le opere più preziose per la storia sociale e artistica non solo di Napoli ma di tutta la Campania, provenienti dal Museo e Real Bosco di Capodimonte e del Parco Archeologico di Pompei. In preparazione anche una mostra dedicata a Pietro Lista, mentre sull’arte brasiliana sarà la collettiva curata da Cristiano Raimondi Vai, Vai Saudade. Notas sobre o Brasil. Infine, grazie al successo che la mostra su Kazuko Miyamoto ha riscosso al Madre (6 luglio – 9 ottobre 2023), la Österreichische Galerie Belvedere di Vienna ha affidato ideazione e curatela di un progetto sull’artista e performer di origine giapponese a Eva Fabbris.

Caterina Angelucci