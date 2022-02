Il curatore e gli artisti si ritirano: chiuso il Padiglione Russia alla Biennale

“Non posso andare avanti a lavorare al nostro progetto in seguito all’invasione militare e ai bombardamenti dell’Ucraina da parte della Russia. Questa guerra è politicamente e umanamente intollerabile“: così Raimundas Malašauskas ha deciso di dimettersi da curatore del Padiglione Russia della imminente 59esima Biennale d’Arte di Venezia. La motivazione è, come si legge nella sua dichiarazione, politica e umana (anche a fronte della decisione del Padiglione Ucraina di bloccare i lavori), ma allo stesso tempo strettamente personale: “Sono nato e mi sono formato in Lituania, quando ancora era parte dell’Unione Sovietica. Ho vissuto la dissoluzione dell’URSS nel 1989, e da allora ho visto e goduto di quanto la mia nazione si stesse sviluppando. L’idea di tornare indietro o andare verso l’assoggettamento alla Russia o a un altro impero è semplicemente intollerabile […] Condanno espressamente l’assalto e l’assoggettamento messo ora in atto dalla Russia“.

Insieme al loro curatore, anche gli artisti Alexandra Sukhareva e Kirill Savchenkov si sono ritirati, e come conseguenza tutto il Padiglione Russo resterà chiuso: “Abbiamo lavorato insieme a loro dal primo giorno su questo progetto, e abbiamo aspettato che prendessero una decisione in autonomia” hanno comunicato sui social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Raimundas Malašauskas (@raimundas_malasauskas)

IL SALUTO DEL CURATORE RAIMUNDAS MALAŠAUSKAS, IL RITIRO DEGLI ARTISTI E LA CHIUSURA DEL PADIGLIONE

“La mia ammirazione e gratitudine restano con gli artisti russi Alexandra Sukhareva e Kirill Savchenkov, con cui ho lavorato per il progetto della Biennale“, si legge nella lettera dell’ormai ex-curatore, che puntualizza come loro e molti altri artisti russi amino la libertà di pensiero “nonostante vivano in un contesto sempre più repressivo“. Malašauskas chiede poi di non ostracizzare i cittadini russi, né di maltrattarli unicamente per via delle politiche aggressive del loro Paese: “Voglio evitare polarizzazioni e promuovere forme di solidarietà a più livelli, così che vi siano piattaforme internazionali dove l’arte e gli artisti russi possano esprimere la libertà che a casa gli è negata. Non è facile vivere con dei guerrafondai”, conclude Malašauskas, “men che meno per coloro che cercano modi per esprimersi al di fuori delle strutture normative”.

– Giulia Giaume

Articolo aggiornato con le successive dichiarazioni.