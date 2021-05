Liu Ding è un artista e un curatore di base a Beijing. Ha partecipato a biennali e triennali internazionali, tra cui Istanbul Biennial (2015), Asia Pacific Triennial (2015), Shanghai Biennale (2014), Prospect.3 New Orleans (2014), Taipei Biennial (2012), La Biennale di Venezia (2009), Seoul Mediacity Biennale (2008), e Guangzhou Triennial (2005). Le sue opere sono state presentate in numerose istituzioni e musei in tutto il mondo. Carol Yinghua Lu è critica d'arte e curatrice. Dottoranda in Storia dell'Arte all'Università di Melbourne, dirige Inside-out Art Museum di Beijing. Contributor editor per Frieze, è nell'advisory board di The Exhibitionist. È stata co-curatrice nel 2012 di Gwangju Biennale e nel 2017 di Anren Biennale. Ha diretto OCAT Shenzhen, 2012-15. Liu Ding & Carol Yinghua Lu insegnano in NABA presso il Dipartimento di Arti Visive.