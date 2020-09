13. AMERICA – 2016

America è un water interamente realizzato in oro 18 carati, considerato dai critici una satira sull’eccessiva ricchezza ostentata dagli Stati Uniti. Sul significato dell’opera, Cattelan non ha mai dato spiegazioni, sebbene abbia ammesso che potrebbe essere stato influenzato dalla figura di Trump, che ai tempi della realizzazione dell’opera non era ancora stato eletto presidente degli Stati Uniti e di cui è nota la sua predilezione per il metallo prezioso. In mostra e utilizzabile nei bagni del Guggenheim Museum di New York, America è stato oggetto di non poche vicissitudini, a partire da un episodio che ha visto protagonista proprio Trump: il presidente USA nel 2018 aveva chiesto in prestito al Guggenheim un dipinto di Vincent van Gogh per i suoi alloggi privati alla Casa Bianca, il museo però ha risposto che da offrirgli avevano il water di Cattelan. Water che adesso, però, risulta trafugato: nel 2019, durante la grande retrospettiva che il Blenheim Palace nel Regno Unito ha dedicato a Cattelan, America è stato rubato, sebbene in molti siano convinti che il furto non sia davvero accaduto e che si tratti dell’ennesimo colpo di scena firmato Cattelan.