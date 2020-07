1. NOBILIS GOLDEN MOON: 2 LUGLIO

Tutte le volte che visito una nuova città gioco a trovare somiglianze con altre che già conosco, è un modo rassicurante che attutisce l’impatto. Valencia mi ricorda una città del nord ma con la luce del sud. Ha qualcosa dei viali alberati di Catania in prossimità del mare. A tratti, per la sontuosità del barocco potrebbe gemellarsi con Palermo, a tratti, per il rigore e la disciplina dell’architettura, con Klagenfurt. Stamattina decido di visitare il Museo della Ceramica, sempre a pochi minuti dall’albergo. Durante il tragitto chiamo la mia amica Daniela, scopro nel corso della telefonata che lei ha trascorso diverse settimane a Valencia alla fine degli anni novanta. Sono sua testimone di nozze ma non conoscevo questa sua parentesi spagnola di fine secolo. In quegli anni non c’era ancora stato il passaggio all’euro, la dittatura era un ricordo molto recente e non erano ancora iniziati i lavori per il complesso della Città delle Arti e delle Scienze di Calatrava. L’immagine con cui Valencia si presenta al mondo è stata costruita in appena due decenni, una imponente ed efficace campagna di progettazione ma soprattutto di comunicazione. La facciata del Museo mi toglie il respiro. Il portale è il più elaborato, ricco, opulento che abbia mai visto, dal complesso e contorto programma iconografico. Il palazzo di Dos Aguas nasce come edificio civile, ma anche in questo caso sembra una chiesa. All’interno è presente una enorme collezione di ceramiche, di tutte le epoche e i luoghi del mondo. Un percorso forse troppo dispersivo e filologico solo a tratti, ma un piacere assoluto per gli occhi. La ceramica, si sa, è ruffiana. Il pomeriggio ho appuntamento con Elena Posokhova, la curatrice del progetto Maritima01. Devo raggiungerla al Mercato Colòn che non è il Mercato Central, nonostante ne sia convinta, sbagliando. Per fortuna tutto a Valencia è vicino e quindi riparo l’errore in meno di dieci minuti a passo sostenuto. Il Mercato Colòn sembra una Basilica, e in cima ha un pipistrello (di bronzo). In effetti questo uso dello spazio della Basilica per fini commerciali riprende l’idea romana di architettura civile dell’era pre-cristiana. Con Elena ci siamo presentate via WhatsApp e parlato su zoom, però ci riconosciamo subito e ci siamo familiari, condividiamo un vissuto digitale di tanti mesi. Prendiamo qualcosa da mangiare in un chiosco del Mercato e nel mentre pianifichiamo la giornata di domani, le riprese all’Imedmar, il centro di ricerca marina dove ci aspettano gli scienziati Jose Tena e Jose Rafa. Verrà una troupe costituita da operatore, fonico e assistente. Il laboratorio si trova vicino Alicante, a circa due ore da Valencia. Siamo molto contente di iniziare la produzione del lavoro, ma anche un po’ ansiose credo, anche se nessuno lo dice all’altra. Ci salutiamo dandoci appuntamento per l’indomani, sono le 21 e il cielo è ancora azzurro.