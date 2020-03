“COROLLA Aspettando la Primavera, Uniti ai tempi di COVID-19” è il nuovo progetto di Giuseppina Giordano: sculture indossabili per mantenere le distanze, ma anche per rinascere assieme a questa primavera, così diversa dalle solite

Giuseppina Giordano, classe 1987, è un’artista basata a Milano ma originaria di Mazara del Vallo. Ha partecipato nel 2019 a Biennolo (qui aveva esposto un muro di separazione ispirato a quello USA-Messico, ma fatto con i fiori secchi); la sua pratica si concentra sulla relazione e sulla gentilezza. Un intento che non viene meno di questi tempi, in cui la paura serpeggia infida tra la collettività e le norme ci impongono di mantenere le distanze. Come conciliare questa situazione drammatica con la natura che invece continua indisturbata il suo corso? COROLLA Aspettando la Primavera, Uniti ai tempi di COVID-19 è l’ultimo progetto che riunisce tutti questi fattori: si tratta di sculture indossabili che ci trasformano in boccioli contornati da petali, isolandoci allo stesso tempo da possibili pericoli di contagio. Un progetto poetico e surreale che sembra incarnare un famoso haiku: “Mondo di sofferenza:/ Eppure, i ciliegi/ Sono in fiore” di K. Issa.

COROLLA: LA NASCITA DEL PROGETTO

Il progetto nasce dall’esperienza personale dell’artista la quale, a causa dello scoppio dell’epidemia di Covid-19, ha visto sfumare un’importante trasferta in Giappone. Trovandosi a Firenze nel momento in cui si accendevano i primi focolai italiani, le viene chiesto di tornare dalla sua famiglia in Sicilia, che la accoglie mettendola in una quarantena precauzionale. “Incredula ho accettato senza discutere questa misura. I primi giorni sono stati una sorta di blackout”, ci racconta. “Poi qualcosa accade, inevitabilmente. La mia fame di futuro e la resistenza a qualsiasi tipo di restrizioni ha avuto la meglio, così ho immaginato come rendere abitabile questo limite imposto. La parola che ha avuto maggiore eco in questi giorni è stata “insieme”. Questa vita, questo mondo, è possibile solo insieme. Insieme per dire che nessuno è indipendente dall’altro e che anche l’essere umano che abita il luogo più lontano della terra, definisce costantemente quello che chiamiamo “IO” e la sfera di possibilità in cui ci muoviamo ogni giorno”. È possibile sostenere il progetto di Giuseppina Giordano e acquistare una delle sue sculture indossabili al sito https://www.produzionidalbasso.com/project/corolla-waiting-for-spring-united-during-the-covid-19-outbreak/.

– Giulia Ronchi

Giuseppina Giordano, COROLLA

Aspettando la Primavera, Uniti ai tempi di COVID-19

Instagram: we_are_corolla #wearecorolla

Facebook: We Are Corolla

www.giuseppinagiordano.com