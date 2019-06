Matera 2019. Le 3 cose da non perdere questo fine settimana nella Capitale della Cultura

1. GRANDE MOSTRA LA POETICA DEI NUMERI PRIMI

La terza grande mostra del programma di Matera Capitale Europea della Cultura 2019 s’intitola La Poetica Dei Numeri Primi. Da Pitagora agli algoritmi e avrà la direzione scientifica del matematico Piergiorgio Odifreddi, con la coproduzione di Fondazione Matera Basilicata 2019 e Polo Museale della Basilicata, per articolarsi in cinque esposizioni divise fra Metaponto e Matera, e una serie di appuntamenti speciali. Venerdì 21 giugno si terrà la cerimonia di apertura delle due mostre allestite presso il Museo archeologico di Metaponto in un evocativo percorso tra storia, arte e matematica: nella prima, dedicata alla figura di Pitagora, sono presenti sei pezzi, in un allestimento realizzato dall’Open Design School, che corrispondono ad altrettante funzioni matematiche, realizzati con un approccio analogico, per favorire l’interazione manuale del visitatore. Tra gli eventi, da segnalare: Una notte con Pitagora e Aspettando l’alba con Pitagora, entrambi nel suggestivo scenario del Parco Archeologico di Metaponto; lo spettacolo Vite immaginarie di Pitagora e Ipazia, testo scritto da Piergiorgio Odifreddi sulle vite di Pitagora, matematico e filosofo, padre fondatore della intelligibilità matematica della natura e di Ipazia, matematica e filosofa greca uccisa dall’intolleranza religiosa, interpretati rispettivamente da David Riondino e Valeria Solarino; infine, l’inaugurazione il 23 giugno del percorso artistico de La Poetica dei numeri primi allestito a Matera presso Palazzo Acito, uno dei palazzi simbolo dei Sassi, riaperto al pubblico di Matera 2019 per ospitare le opere degli artisti contemporanei Ugo Nespolo, Tobia Ravà e Aldo Spizzichino.

Numeri nel tempo. Contare, misurare, calcolare / Riempire il vuoto. Le simmetrie da M.C. Escher ai contemporanei

21 giugno 2019 ore 18.30 vernissage

Museo archeologico di Metaponto, Via Aristea, 21, Metaponto



La Poetica Dei Numeri Primi. Da Pitagora agli algoritmi

23 giugno ore 11.30 vernissage

Palazzo Acito, Recinto Il Fiorentini, Matera

Per raggiungere il Museo e il Parco Archeologico di Metaponto nella giornata del 22 giugno è stato predisposto un servizio navetta in autobus gran turismo con partenza e rientro a Matera, Piazza Matteotti, con i seguenti orari: Visite guidate Partenza h 09:30 Ritorno h 12:30

Una notte con Pitagora

Partenza h 18:00; Ritorno h 00:30 oppure h 08:30 (23 Giugno)

Aspettando l’alba con Pitagora

Partenza h 04:30; Ritorno h 08:30

Per usufruire del servizio navetta sarà indispensabile la prenotazione e il pagamento di euro 6 (a/r) entro il 20 Giugno presso l’agenzia Ridola Viaggi.

Per info e contatti: Ridola Viaggi – Via Ridola 54/b, Matera

Tel. +39 0835 314233

Whatsapp 346 7236540

Email [email protected]