C’è grande attesa per Arte Fiera Bologna, che si svolgerà quest’anno dall’1 al 4 febbraio con la neo direzione di Simone Menegoi. Una manifestazione che ha lavorato sul rilancio attraverso una accurata programmazione culturale, che si svilupperà in un palinsesto diviso in cinque progetti, tutti all’interno del padiglione fieristico. Una particolare rilevanza viene infatti data a Solo figura e sfondo, l’esposizione che raccoglierà le opere più importanti del territorio emiliano, raccontandone luoghi e storiche figure culturali; segue poi Oplà, performing activities, un programma di performance affidato alla curatrice Silvia Fanti, che si svilupperà in numerose azioni distribuite dentro e fuori la struttura fieristica. Ancora sulla performance verterà il ciclo di talk e incontri organizzato dal team della rivista Flash Art. Da non perdere infine, Micro // Macro, laboratori per ragazzi, un’occasione di esplorare arte e scienza, e il lounge-installazione Hic et Nunc progettato dall’artista Flavio Favelli, che presiederà l’ingresso della fiera.

–Giulia Ronchi

ARTE FIERA

Quartiere Fieristico di Bologna

1-4 febbraio 2019

da venerdì 1 a domenica 3 febbraio

11.00-19.00; lunedì 4 febbraio 11.00-17.00