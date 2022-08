In Contemporaneamente podcast trovate incontri tematici con autorevoli interpreti del contemporaneo tra arte e scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema e molto altro. Per approfondire questioni auliche ma anche cogenti e futuribili. Dialoghi straniati per accedere a nuove letture e possibili consapevolezze dei meccanismi correnti: tra locale e globale, tra individuo e società, tra pensiero maschile e pensiero femminile, per costruire una visione ampia, profonda ed oggettiva della realtà. L’incontro, pensato da Mariantonietta Firmani nel 2007 coinvolge Giacinto Di Pietrantonio, Michelangelo Pistoletto, Gian Marco Montesano, Antonio Galdo.

Ascolta “Giacinto Di Pietrantonio, Michelangelo Pistoletto, Gian Marco Montesano, Antonio Galdo – Contemporaneamente a cura di Mariantonietta Firmani” su Spreaker.

ARTRIBUNE PODCAST: DI PIETRANTONIO, PISTOLETTO, MONTESANO, GALDO

L’incontro è moderato dallo storico dell’arte e curatore Giacinto Di Pietrantonio e coinvolge il giornalista Antonio Galdo e gli artisti Gian Marco Montesano e Michelangelo Pistoletto. Quest’ultimo spiega: “vedo che l’arte ha difficoltà ad incidere veramente nel mondo ed apportare cambiamento nella società. Nel ventesimo secolo l’arte ha acquisito grande autonomia. Più c’è libertà e più c’è responsabilità e oggi mi pare non ci sia nulla di più libero dell’artista, e in questo senso l’artista ha una grande responsabilità”. Il resto, lo trovate nell’audio.

–Mariantonietta Firmani