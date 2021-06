7. LA STREET ART DI BANKSY A OTRANTO

Banksy Love is in the air 2003 Courtesy Sold Out

L’intensità dell’evocazione, che si unisce alla profondità dell’impegno politico e sociale, attraverso la street art, nell’opera di Banksy. Al castello aragonese di Otranto inaugura il 23 giugno e sarà visitabile fino al 19 settembre, “Banksy al castello 2002-2008 prints selection”, mostra – a cura di Stefano Antonelli e Gianluca Marziani, su un progetto di Lorenzo Madaro – dedicata al popolare quanto misterioso writer inglese che ha realizzato iconici e murales in tutto il mondo. Il percorso espositivo consiste in una selezione di serigrafie originali di Banksy, realizzate con la tecnica dello “stencil” tra le quali la celeberrima “Girl with Baloon” del 2002, premiata in un sondaggio come la più amata dai britannici, “Pulp Fiction” del 2015, “Love is in the air” e “Bomb Love” del 2003.

Castello Aragonese

Piazza Castello

Otranto