4 giornate, 35 appuntamenti, oltre 100 artisti coinvolti: sono questi i numeri della prossima edizione di ArtDate, festival di arte contemporanea organizzato da The Blank, associazione nata a Bergamo nel 2010 con lo scopo di promuovere la passione per il contemporaneo, attraverso un network che riunisce istituzioni pubbliche e private, musei, gallerie e project space del territorio bergamasco. Giunto alla sua nona edizione, il festival quest’anno si svolgerà dal 14 al 17 novembre, all’insegna del tema Essere Parte / Being Part Of: una riflessione “sul significato di condivisione, che parte dal corpo umano e si estende fino al corpo sociale e politico. Il tema attorno cui si sviluppa il Festival è legato all’importanza dell’attività e dell’autonomia del singolo operante all’interno di un sistema che lo sostiene e ne valorizza l’unicità, un’analisi sulla cooperazione nel rispetto della contestuale indipendenza”.Visione, questa, che rispecchia la natura e la mission di The Blank: un network inteso come un organismo composto da diverse parti, autonome e con compiti diverse, che contribuiscono al buon funzionamento del sistema generale. Oltre alle partnership territoriali (come la GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo) , in ArtDate 2019 sono coinvolte numerose istituzioni culturali italiane e internazionali, tra cui l’Accademia Carrara, Museo BeGo – Benozzo Gozzoli, il Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, il MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna, il Museo Thyssen Bornemisza di Madrid e la TATE Modern di Londra.

IL FESTIVAL THE BLANK ARTDATE 2019

Gli appuntamenti di ArtDate 2019 si articolano attraverso sei sezioni tematiche: SHOW TIME, TALK, COLLEZIONI e DIMORE, STUDIO VISITe le novità KIDSe ARTERASMUS, queste ultime rispettivamente dedicate ai bambini e agli studenti stranieri che studiano a Bergamo. In linea con il concept di quest’anno, il festival inoltre pone particolare attenzione alle tematiche dell’accessibilità e della partecipazione: venerdì 15 novembre nella Sala Curò si terrà infatti il convegno Patrimonio artistico e persone sorde: obiettivi e percorsi per l’accessibilità e la partecipazione. Nello stesso giorno, negli spazi di BACO – Base Arte Contemporanea, si terrà l’incontro tra Massimo Minini e Mauro Zanchi sul tema Arte Antica Contemporanea. Nell’ambito del festival, a Palazzo Moroni sarà inoltre proposta I’m Happy to own my implicit biase, performance di Nora Turatoa cura di Maria Marzia Minelli e Claudia Santeroni presentata per la prima volta a Palermo nel 2018 in occasione di Manifesta 12.

LA MOSTRA “IL CORPO INSENSATO” AD ARTDATE 2019

Vanessa Beecroft, Mariella Bettineschi, Joseph Beuys, Maurizio Cattelan, Elmgreen & Dragset, Hans-Peter Feldmann, Regina José Galindo, Oscar Giaconia, Gilbert & George, Mimmo Jodice, Anish Kapoor, William Kentridge, Barbara Kruger, Eva Marisaldi, Jonathan Monk, Hermann Nitsch, Paul McCarthy, Takashi Murakami, Andres Serrano, Cindy Sherman, Thomas Schütte, Bill Violae Sislej Xhafasono i protagonisti della mostra che inaugurerà il 14 novembre a Palazzo della Ragione, Il Corpo Insensato, a cura di Stefano Raimondi (presidente e direttore di The Blank) che riflette sul concetto di corpo e su come la sua percezione sia cambiata non solo in ambito artistico. “La percezione del corpo è in costante evoluzione e allo stesso tempo mette in discussione la società nelle sue infinite sfumature e diramazioni”,spiega Raimondi. “Tecnologia, politica, ecologia, religione, archeologia, cultura sono alcune delle forze che concorrono a una ridefinizione perpetua del corpo. Oggi appare difficile parlare del corpo al singolare, ogni corpo è plurale, si moltiplica in corpi diversi, ognuno con le sue funzioni e i suoi obiettivi”.

– Desirée Maida

Bergamo // dal 14 al 17 novembre 2019

ArtDate Festival

Sedi varie

www.theblank.it