2. LE TRADIZIONI MUSICALI DELLA BASILICATA STUDIATE DA STEVEN FELD

È dedicata all’etnomusicologo Steven Feld la serie di appuntamenti che si terranno tra il 25 e il 26 maggio nell’ambito di I-Dea, progetto a cura di Joseph Grima che esplora gli archivi e le collezioni della Basilicata da un punto di vista artistico. Gli eventi in programma permetteranno al pubblico di scoprire in chiave contemporanea riti antichissimi e tradizioni fondamentali della storia della Basilicata e dell’Italia intera, e in particolare le ricerche condotte da Feld sui suoni del “Maggio di Accettura”, una festa popolare che si tiene tutti gli anni nel periodo della Pentecoste nel comune in provincia di Matera. Si parte sabato alle ore 17 alla Cava Paradiso con una tavola rotonda che vedrà impegnati Nicola Scaldaferri, docente Università degli Studi di Milano, Serena Facci, docente Università di Roma Tor Vergata, Ferdinando Mirizzi, docente dell’Università degli Studi della Basilicata, Don Giuseppe Filardi, ricercatore, storico e Parroco, Alfonso Vespe, Sindaco di Accettura e lo stesso Feld; modera Chiara Siravo, curatrice associata di I-Dea. L’incontro prevede inoltre gli interventi musicali a cura di Alberico Larato, complessi di Bassa Musica e musicisti spontanei di Accettura. Per l’occasione, sarà resa accessibile, la versione inglese del cdbook I suoni dell’albero (When the Trees Resound, edited by N. Scaldaferri and S. Feld, Nota-Voxlox 2019). Domenica 26 maggio alle 19:30, presso il Cinema Piccolo di Matera, sarà proiettato in anteprima europea il film Voices of the Rainforest, un’opera che racconta più di 30 anni di lavoro e di ricerca di Feld. Gli appuntamenti sono gratuiti e fino a esaurimento posti.

Sabato 25 maggio ore 17

Cava Paradiso

Tavola rotonda con Steven Feld

Domenica 26 maggio ore 19:30

Cinema Piccolo di Matera

Proiezione del film Voices of the Rainforest