2. AMAL MARIONETTA

Amal è una marionetta, fatta in carbonio e canne di bambù, alta tre metri e mezzo. Come riesce a muoversi? Grazie ad un gruppo di 26 persone che andranno ad alternarsi: servono 4 marionettisti per manovrarla e una singola marionetta riesce a restare in piedi circa 45 minuti. Una persona, su altissimi trampoli, si troverà all’interno del busto, la gabbia toracica è aperta in maniera da non impedire la visuale. Un computer riesce inoltre a girare la testa, controllare l’espressione degli occhi, chiudere e aprire le palpebre e la bocca. Due persone all’esterno muoveranno le braccia con delle stecche di legno – le mani non sono prensili – facendole oscillare a ritmo con il corpo. Dietro, essendo il punto-vita fragile, per affrontare salite e discese potrebbe intervenire un ulteriore marionettista a sostenere il busto e impedirne la caduta. Inoltre, è stato ideato un Programma educativo scaricabile dal sito, con le Note per le insegnanti e degli strumenti concreti messi a disposizione di tutti. Come parlare di accoglienza e migrazione? Come ampliare gli orizzonti e contribuire al cambiamento? Un documento disegnato dall’illustratrice siriana Diala Brisly prova a interrogarsi su queste tematiche. Concependo un percorso per immagini e parole, l’arte vuole farsi strumento di sensibilizzazione.