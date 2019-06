3. LO SPAZIO PUBBLICO COME PALCOSCENICO DIFFUSO

Da 49 anni in occasione del Festival tutto il paese si trasforma in un palcoscenico diffuso. L’edizione 2019 compie un passo in avanti nella relazione tra arte e spazio pubblico, prestando un ascolto più profondo alla natura dei luoghi attraversati dalle performance in programma. In particolare lo Sferisterio, grande anfiteatro naturale e palco urbano, che integra l’architettura del paese nell’esperienza del pubblico, quest’anno accoglie il lavoro di artisti che hanno re-immaginato i propri progetti proprio per questo spazio. Come Cristina Kristal Rizzo che, con il suo ULTRAS sleeping dances, porta in scena parrucche e strani oggetti, alieni, forse vampiri, facendo sentire al pubblico un’autoironia che improvvisamente si rovescia in una danza libera e toccante. In paese durante il Festival altri spazi performativi nascono, si trasformano, scompaiono, perché a determinare l’ambiente è l’azione coreografica stessa. È il caso di Trigger di Annamaria Ajmone, giovane e talentuosa coreografa e danzatrice, che esplora lo spazio e lo determina grazie al contributo del pubblico: all’interno di un perimetro geometrico, la partitura fisica, fissata ma istantanea, porta la performer in relazione con gli spettatori che la circondano, in un ascolto intimo e profondo.

Cristina Kristal Rizzo – ULTRAS sleeping dances

6 e 7/07

Sferisterio, Via Arrigo Faini, 8

Annamaria Ajmone – Trigger

Dall’11 al 13 luglio

luoghi vari