Arti visive, musica etnica e popolare, Mediterraneo e formazione di giovani musicisti sono le parole d’ordine del nuovo Between Festival che, dopo due edizioni a Piazza Armerina, cresce e si trasforma in Between Music&Arts Festival, in programma dal 22 al 28 luglio, con concerti, performance multidisciplinari, esposizioni, proiezioni, presentazioni e talk. Succede in Sicilia, in quella provincia di Enna già importante polo museale, con il suo settecentesco Palazzo Trigona della Floresta, concepito come anello di congiunzione tra i siti culturali del territorio, tra cui la Villa Romana del Casale, l’area archeologica di Morgantina, il Museo di Aidone e la Villa Romana di Gerace. E ora anche nuovo punto di riferimento per l’arte e la musica.

I siti archeologici del Parco di Morgantina e della Villa Romana del Casale animati da musica e arte

“Siamo lieti di ospitare da quest’ anno il Between Music&Arts Festival che rappresenta un’occasione per arricchire l’offerta culturale del nostro Parco, in una logica di rete, sempre più integrata tra siti e in un rapporto costruttivo pubblico privato”, dichiara il Direttore dell’Ente Parco di Morgantina e della Villa Romana del Casale, Carmelo Nicotra, promotore della rassegna. “Per valorizzare sempre più lo straordinario patrimonio artistico e favorire il benessere sociale e lo sviluppo economico del territorio”. I temi della contaminazione e delle diverse identità come ricchezza, dell’incontro come occasione di conoscenza, sono il filo conduttore della proposta artistica e musicale del festival che intende valorizzare, così, le bellezze architettoniche e artistiche presenti nel territorio siciliano – in questo caso i siti archeologici di Aidone, Mazzarino, Pietraperzia e il meraviglioso barocco di Piazza Armerina – attraverso il programma di questa speciale edizione 2024.

Orchestra musicainsieme a Librino

Between Music&Arts Festival 2024: il programma musicale e artistico

Da Mario Venuti a Gaia, passando per il fenomeno del momento Sara Brancale con il suosingolo in dialetto barese Baccalà, tra i brani più virali in Europa, sono tanti gli appuntamenti musicali che avranno il suo culmine il 24 luglio in Piazza Cattedrale a Piazza Armerina: Nicola Piovani con il suo progetto artistico Note a Margine omaggerà la figura del grande regista Federico Fellini (e non solo). “Fellini sarà il fil rouge del Festival”, sottolinea il condirettore Roberto Grossi, “quale figura di riferimento, emblema indiscusso di una visione ‘universale’ dell’uomo, libero da pregiudizi e stereotipi, che attraverso il ‘sogno’ riesce ad abbattere confini e barriere per ritrovare la dimensione della libertà, per esprimersi, essere, incontrare l’altro senza paure né timori”. Su questa linea, il 25 luglio 2024, sempre in Piazza Cattedrale, avrà luogo Fellini, la luce dei sogni, performance di musica, danza e arti visive, ispirata alla poetica felliniana, con suggestive immagini e disegni del Maestro del cinema.

Between Songwriting Camp: il primo Campus di musica del Mediterraneo

Un festival unico in Italia per i suoi obiettivi di accoglienza e creatività artistica, nel contesto della tradizione culturale siciliana, tanto che i suoi organizzatori – Saint Louis College of Music e Associazione culturale Globart – hanno deciso di investire sulla formazione attraverso la nascita di un nuovo polo culturale, il Between Songwriting Camp, il primo grande Campus di produzione artistica del Mediterraneo: ospiterà ben 50 giovani artisti provenienti da storie e radici culturali diverse, egiziani, algerini, siriani, tunisini, palestinesi, che saranno accolti e ospitati gratuitamente per partecipare a laboratori di produzione musicale. “Ciascuno porterà in dote la propria sensibilità artistica”, conclude il condirettore del festival Stefano Mastruzzi, da 26 anni direttore alla guida del Saint Louis College of Music, “non vi saranno leader né front-man, solo le canzoni, frutto maturo di creatività collettiva, che trae origine e ispirazione dalla scoperta dell’altro”.



Claudia Giraud



betweenmusic.it

