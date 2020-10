Quest’anno Open Sound Festival , che era nel cartellone ufficiale di Matera capitale europea della cultura 2019, non si è svolto causa Covid. Ma è andato comunque in scena un solo evento finale il 26 settembre nella suggestiva cornice della Terrazza di Palazzo Lanfranchi. Si tratta della Suite Osa, un’esecuzione dal vivo di produzioni originali, costruite sull’incontro fra musica elettronica contemporanea e suoni ancestrali della Basilicata. Per realizzare questa performance, è stata lanciata in estate una call per producer che ha visto la partecipazione di 67 candidati, affascinati dalla sfida di ricodificare, in chiave contemporanea, sonorità antichissime appartenenti al patrimonio lucano. I 9 selezionati, a fine agosto, hanno partecipato all’Open Sound Academy, in collaborazione con Sugar Music, presso il Cecilia, Centro per la creatività di Tito (PZ): due giorni di seminari, ascolti, esperienze one to one, showcase e masterclass e, alla sera, le audition/esibizioni, dei partecipanti che hanno permesso di individuare tre giovani talenti ammessi, poi, alla fase conclusiva del progetto.

SUITE OSA: I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Nella settimana tra il 6 ed il 13 settembre, i tre producer hanno, infatti, lavorato negli studi di registrazione nel cuore dei Sassi di Matera agli inediti che sono stati co-prodotti e riarrangiati assieme ai guest producer Stabber, Clap! Clap!e Yakamoto Kotzuga, con la supervisione del direttore artistico Alioscia Bisceglia. Venerdì 9 e sabato 10 ottobre _resetfestival, da 12 anni il festival dell’innovazione musicale a Torino, ospiterà i producers selezionati con la CALL #OSA ed esibitisi durante la Suite, ovvero Mala Femmina, Enrico Lillo Dadone e Angelo Rosato Fanelli. Il tour proseguirà a Milano, a novembre, dove la Suite OSA sarà presentata nel Linecheck Festival (nella Milano Music Week) di cui Open Sound è partner. Ecco la documentazione fotografica di quello che è successo in queste settimane di preparazione e il video della performance finale…

–Claudia Giraud