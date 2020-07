6. TONES ON THE STONES – DAL 19 AL 26 LUGLIO

Nuova edizione di Tones on the Stones, il festival piemontese diretto da Maddalena Calderoni dedicato alle arti performative e alle produzioni immersive con particolare attenzione all’Opera, che quest’anno entra ancora di più in simbiosi con Nextones, la sezione dedicata alle sperimentazioni elettroniche e digitali curata da Threes Productions. Un’edizione speciale quella che si svolgerà dal 19 al 26 luglio nella meravigliosa Val D’Ossola, la XIV, dal titolo Before and After che nasce dall’esigenza di trasformare un periodo di crisi in un momento di riflessione, ricerca e progettazione per il futuro dell’uomo, dell’ambiente e delle performing art. In una fase in cui molti festival hanno annullato l’edizione 2020, Tones on the Stones, infatti, non solo la conferma ma fa un passo in più, proponendo riflessioni e nuovi modelli per un futuro diverso e più sostenibile, presentandosi in veste di residenza-laboratorio lunga un’intera settimana che coinvolgerà giovani artisti in residenza e il pubblico. Un cantiere di idee ma anche un cantiere vero e proprio: il festival sarà il primo atto di un processo di riqualificazione della cava dismessa di Oira che andrà avanti nei prossimi mesi, fino alla totale riconversione da ex spazio industriale a nuovo spazio permanente dedicato all’espressione creativa. Un vero Teatro immerso nella Natura. Tra gli ospiti protagonisti di quest’anno: il visionario dell’elettronica Nicolás Jaar, il jazzista italiano più famoso al mondo Paolo Fresu, il collettivo di artisti poliedrici Gang of Duck scon un nuovo disco all’attivo, Vasi Comunicanti(nato dalla collaborazione tra il co-fondatore di GOD Alessio Capovilla e la storica artista multidisciplinare di Los Angeles Anna Homler nota anche come come Breadwoman), il compositore e producer Mana, l’architetto Riccardo Blumer e il “filosofo green” Emanuele Coccia.

