Durante il suo evento Developer Direct, Microsoft ha presentato il primo vero trailer del già annunciato videogioco Indiana Jones e l’antico Cerchio (Indiana Jones and the Great Circle in inglese).



Il nuovo videogioco è legato alla serie cinematografica Indiana Jones creata da George Lucas e Philip Kaufman e nota soprattutto per i suoi primi tre episodi diretti da Steven Spielberg, e per la presenza di Harrison Ford come attore protagonista.

Indiana Jones e l’antico cerchio

Indiana Jones e l’antico Cerchio è ambientato durante gli eventi della trilogia originale, tra il primo film I predatori dell’arca perduta (ambientato nel 1936) e il terzo film Indiana Jones e l’ultima crociata (e ambientato nel 1938). Il secondo film, Indiana Jones e il tempio maledetto, è un prequel del primo.



Si tratta di un videogioco “in prima persona” – cioè è come se vedessimo dagli occhi del protagonista – anche se in alcune sezioni diventa “in terza persona”, e la telecamera si sposta alla spalle dell’avatar, che ha l’aspetto di un giovane Harrison Ford. La combinazione di somiglianza e dissomiglianza è piuttosto uncanny, come guardare una persona che conosciamo mentre ci rendiamo progressivamente conto che il suo aspetto è troppo giovane e che in realtà stiamo guardando una marionetta.



In Indiana Jones e l’antico Cerchio impugneremo la frusta dell’archeologo per svelare un segreto che lega luoghi sacri di tutto il mondo descrivendo, come dice il titolo del videogioco, “un grande cerchio”.

L'articolo continua più sotto Incanti, il settimanale sul mercato dell'arte Informazioni, numeri, tendenze, strategie, investimenti, gallerie e molto altro. Nome (Obbligatorio) Nome Email (Obbligatorio) Artribune Srl utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa . Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trasferiti su MailChimp e trattati secondo le modalità riportate in questa informativa . Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email. Hidden Consenso Privacy (Obbligatorio) Presa visione dell'informativa presto il consenso all'invio della newsletter Comments Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato. Δ Render, il bisettimanale sulla rigenerazione urbana Nuovi progetti, tendenze, strategie virtuose, storie da tutto il mondo, interviste e molto altro. Nome (Obbligatorio) Nome Email (Obbligatorio) Artribune Srl utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa . Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trasferiti su MailChimp e trattati secondo le modalità riportate in questa informativa . Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email. Hidden Consenso Privacy (Obbligatorio) Presa visione dell'informativa presto il consenso all'invio della newsletter Comments Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato. Δ

I precedenti videogiochi ispirati ad Indiana Jones

La serie Indiana Jones ha anche già avuto molteplici adattamenti videoludici. Dal primo videogioco del 1982, Raiders of the Lost Ark, pensato per portare su Atari 2600 le vicende del film I predatori dell’arca perduta, a opere con trame originali come l’amato videogioco “in stile Adventure” (cioè basato sulla risoluzione di enigmi, sulla scia iniziata da Colossal Cave Adventure nel 1976) Indiana Jones and the Fate of Atlantis di LucasArts.

L’era di Indiana Jones è finita?

È però da più di un decennio che non escono nuovi videogiochi ufficialmente legati a Indiana Jones, anche a causa delle difficoltà che la serie ha trovato a reinventarsi al cinema dopo Indiana Jones e l’ultima crociata del 1989, con il divisivo Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo e il flop commerciale del recente Indiana Jones e il quadrante del destino, che secondo Variety avrebbe provocato una perdita di 100 milioni di dollari.



Indiana Jones e l’antico Cerchio dovrà dimostrare che oggi c’è ancora bisogno di un uomo che viaggia in tutto il mondo rubando opere d’arte e artefatti sacri per portarli nei musei occidentali. Indiana Jones e l’antico Cerchio dello studio MachineGames di Microsoft sarà disponibile durante il 2024 per PC e console Xbox Serie S e X e sarà incluso anche nel servizio su abbonamento Game Pass.

Matteo Lupetti