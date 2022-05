3. DECISION TO LEAVE

Incoronato con il Grand Prix nel 2004 per Old Boye il Premio della Giuria nel 2009 per Thirst, This is my blood, Park Chan-wook torna in Concorso al Festival di Cannes dopo sei anni da Mademoiselle. Presenta il tanto atteso Heojil Kyolshim (Decision to Leave), un film che è perfetto mix tra thriller drammatico e romance. Di base il film esplora la complessa relazione tra un ispettore di polizia e il suo principale sospettato, ma è qualcosa di molto più complesso. D’altronde ci troviamo davanti al maestro coreano del cinema di tensione! “Invece di raccontare la storia di una perdita da un punto di vista tragico, ho scelto l’angolo della finezza, dell’umorismo e dell’eleganza, per parlare agli adulti”, dice Park Chan-wook. Un film audace, in cui la psicologia è al centro della storia. Lo spettatore, senza rendersene conto, entra lentamente e profondamente nel racconto e nel suo contrasto tra mare e montagna. Un film di cui colpiscono la sapienza della struttura, la scelta del montaggio e il tono del tutto inatteso e inaspettato. Sicuramente uno dei migliori film in Concorso a Cannes 75.