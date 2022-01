La galleria d’arte romana The Gallery Apart ha ospitato l’ultima tappa di un casting rivolto ad aspiranti attori under 30. Obiettivo? Offrire ai selezionati la possibilità di entrare a far parte del mondo del cinema.

Giovani attori e aspiranti tali, questa occasione è per voi: è partito il DO Tour Casting, la sessione itinerante di provini rivolta ad artisti under 30. Un progetto organizzato dall’agenzia DO Consulting & Production di Daniele Orazi, che si occupa di eventi legati al cinema e punta a selezionare nuovi volti per il grande schermo. Il tour (che rappresenta la continuazione di Generazione DO – 2020 -2021, svoltosi nei mesi scorsi in partnership con MyMovies e Fred.fm) è partito nel nuovo anno con una tappa romana, ospitata a The Gallery Apart, project space di Armando Porcari e Fabrizio Del Signore da sempre attento alle ricerche di artisti emergenti. L’intento è dar spazio a nuove proposte, selezionando anche candidati che vengono da esperienze esterne rispetto all’ambito della recitazione, in un dialogo tra arti visive e cinematografiche sempre più serrato.

DO TOUR CASTING: SPAZIO AGLI ATTORI UNDER 30

Il tour tocca Roma, Milano, Torino, Firenze, Napoli: cinque tappe in quattro mesi per selezionare giovani di ogni provenienza, e per dare la possibilità anche ad attori non provenienti dal Lazio – di norma fulcro di tutte le attività cinematografiche – di essere inseriti in questo settore attraverso l’affiancamento a professionisti leader nel management artistico. “Nel corso degli ultimi mesi sono state raccolte le candidature di giovani attori e attrici ricevute dalla DO Consulting”, spiegano gli organizzatori. “L’altissimo numero di richieste archiviate rappresenta ancora una volta la necessità per i giovani talenti di emergere nel panorama italiano e focalizza l’attenzione sull’urgenza di creare uno spazio a loro dedicato”. I prossimi casting si terranno ancora a Roma, il 18 gennaio da COSMO, in Piazza Sant’Apollonia 13 e il 20 gennaio da SPAZIO IN SITU in via S. Biagio Platani, 7.

COME PARTECIPARE AL DO TOUR CASTING

Per candidarsi e fare un provino al DO Tour Casting è necessario inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica [email protected] indicando nome, cognome e città in cui si desidera presentarsi al casting e allegando curriculum e 3 foto. Ricevuti i dettagli e tempistiche dell’appuntamento, ci si presenterà portando con sé una copia stampata del proprio curriculum in cui siano indicati città di residenza e domicilio, numero di telefono e indirizzo mail, una foto in formato cartaceo e una lettera motivazionale di 15 righe. Come prova si potrà presentare un monologo della durata massima di 4 minuti. Per garantire a tutti un margine di equità il casting potrà durare un massimo di 5 minuti cronometrati. “La nostra sfida”, dichiarano dall’agenzia DO, “è quella di garantire ai fortunati selezionati la possibilità di diventare nell’arco di 24 mesi – bruciando tutte le tappe – alcuni dei nuovi protagonisti del settore”.

– Giulia Ronchi

