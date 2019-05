Su Sky Arte: le origini della creatività

Perché siamo creativi? È la domanda che il regista Herman Vaske, nel corso di oltre trent’anni di interviste e ricerca, ha posto agli artisti e ai pensatori più celebri al mondo, tra luminari, vincitori di premi Oscar e premi Nobel, specialisti nel campo dell’arte visiva, della musica, della recitazione, della filosofia, della politica, dell’economia e della scienza. Da David Bowie a Wim Wenders, da Ai Weiwei a David Lynch, da Yoko Ono a Quentin Tarantino, da Stephen Hawkins al Dalai Lama, da Peter Ustinov a Vivienne Westwood, il documentario Why Are We Creative?, in onda su Sky Arte venerdì 31 maggio, darà voce alla riflessioni delle menti più importanti della nostra epoca su ciò che ci rende unici, su quella scintilla preziosissima e inestinguibile che è alla radice del concetto stesso di umanità.

Il sito di Sky Arte è powered by Artribune, che ne cura contenuti e interfaccia digitale. Scoprite a questo link le novità di palinsesto e le news che arricchiscono il portale del primo canale televisivo culturale italiano in HD…

http://arte.sky.it