8. BARAVAI ANFITEATRO ROMANO – TERNI

Dopo le prime due edizioni con numeri da record torna, nella suggestiva cornice dell’Anfiteatro Romano della città di Terni, Baravai, la rassegna di concerti, stand up comedy e spettacoli, organizzata dalla Cooperativa Le Macchine Celibi in collaborazione con Degustazioni Musicali e Letz. Si inizia il 28 luglio con l’artista danese Agnes Obel e in apertura, per un binomio imperdibile, Timber Timbre, la creatura del compositore e musicista canadese Taylor Kirk. Dopo i primi due appuntamenti, che rientrano nel cartellone di Degustazioni Musicali, una delle tre declinazioni del festival, si prosegue con Baravai Comedy (30 e 31 luglio) che porterà sul palco gli spettacoli di Drusilla Foer e Michela Giraud. Chiello e Cosmo si esibiranno invece per Baravai Music il 26 e il 27 agosto. A chiudere la rassegna, il 6 settembre, Edoardo Ferrario per Baravai Extra. In cartellone anche Fabio Celenza, Thru Collected, Colla Zio, Whitemary, Eterobasiche, Vittotov e tanti altri. Oltre al palco principale, ovvero l’Anfiteatro Romano, il Giardino del Baravai offre, per tutta l’estate, eventi gratuiti tra spettacoli, concerti di musica live di artisti locali, nazionali e internazionali. Un programma che conferma il taglio artistico contemporaneo e innovativo di Baravai, che si rivolge a un pubblico molto eterogeneo, con un’attenzione particolare ai nuovi linguaggi ed esperienze, per vivere appieno il mondo della cultura e degli spettacoli dal vivo.

https://www.baravai-anfiteatro.com/eventi-22