3. L’ARTE NEL FESTIVAL DEI DUE MONDI 2022 DI SPOLETO

Poi ci sono le mostre a Palazzo Collicola. Come quella pensata da Antonio Rezza e Flavia Mastrella, in concomitanza con la loro presenza nel cartellone del Festival dei Due Mondi. Anche l’esposizione del più noto video artista italiano a livello internazionale, Fabrizio Plessi, è dedicata per certi versi alle arti performative: in visione saranno infatti le sue scenografie digitali realizzate dagli Anni Ottanta a oggi, a documentare lavori eseguiti per il teatro e la danza contemporanea. Una mostra nella mostra è invece il comodato a lungo termine della importante Collezione Attolico. Infine, mentre negli spazi dell’ex bar di ingresso di Palazzo Collicola, verrà presentata la scultura dinamica e luminosa, dal titolo Sotto luce di Vittorio Corsini, col sostegno della Collezione Gori-Arte in Fabbrica, l’archivio e le ispirazioni dello scultore Eliseo Mattiacci prendono forma in una mostra reale e negli spazi digitali di Instagram nel progetto EMLibrary (Eliseo Mattiacci Library), sviluppato da Studio Eliseo Mattiacci ed esposto presso la Biblioteca Carandente. Da segnalare anche la presenza della Fondazione Carla Fendi che presenterà ARTECHNOLOGY un progetto che esplora un binomio già nell’interesse della Fondazione da alcune stagioni. L’arte apparirà sulla facciata del Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi con l’ingrandimento di Frammento Fatica N.26 dell’artista Daniele Puppi: un lavoro fotografico tridimensionale realizzato in 4 esemplari nel 2004 per la Lisson Gallery di Londra e ora in Collezioni Private. La scienza, invece, sarà nell’ ex Battistero della Manna D’oro che ospiterà Reality? Installazione site specific in realtà aumentata di Gabriele Gianni. Un’esperienza visiva e sonora che vuol far vacillare la percezione della realtà oggettiva in un luogo un tempo sacro, attraverso un misticismo “aumentato” dalla tecnologia.