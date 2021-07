Artribune Podcast: Flaviano Zandonai e Alessandra Rossi Ghiglione

Il dialogo tra Flaviano Zandonai e Alessandra Rossi Ghiglione fa parte del progetto Contemporaneamente a cura di Mariantonietta Firmani, il podcast pensato per Artribune. Incontri tematici con autorevoli interpreti del contemporaneo tra arte e scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, industria, cinema, economia e molto altro. Per approfondire questioni auliche ma anche cogenti e futuribili. Dialoghi straniati per accedere a nuove letture e possibili consapevolezze dei meccanismi correnti: tra locale e globale, tra individuo e società, tra pensiero maschile e pensiero femminile, per costruire una visione ampia, profonda ed oggettiva della realtà.

CHI SONO ZANDONAI E ROSSI GHIGLIONE

Flaviano Zandonai sociologo, si occupa da oltre vent’anni di terzo settore e impresa sociale, svolgendo attività di ricerca applicata, formazione, consulenza e divulgazione editoriale. Ha lavorato come ricercatore senior in Euricse occupandosi di innovazione sociale, imprenditoria comunitaria e rigenerazione di beni e spazi fisici per finalità di uso collettivo. Autore di numerose pubblicazioni, è coordinatore di Iris Network, la rete di ricerca italiana sull’impresa sociale operando come editor della rivista Impresa Sociale, curando due edizioni del Rapporto e organizzando Workshop sull’impresa sociale, il principale evento in Italia per imprenditori sociali. Co-fondatore con Catterina Seia del progetto Cultural Welfare Center. Alessandra Rossi Ghiglione è esperta di performing arts nei contesti della rigenerazione urbana e cultural heritage, inclusione sociale e diversità culturale, partecipazione culturale e benessere. Ha ideato nel 2002 con Alessandro Pontremoli una metodologia di lavoro teatrale con le comunità (Teatro Sociale e di Comunità). Dal 2003 ha avviato una ricerca teorico-pratica nell’ambito della relazione medico-paziente, su, ideando e realizzando progetti di ricerca-azione locali e internazionali: “Sotto il Segno del Cancro”, primo progetto complesso di arte e salute in ambito oncologico sostenuto dalla Rete Oncologica del Piemonte e Valle D’Aosta e da una vasta rete di partner tra cultura e sanità. “Il teatro nella formazione del personale sanitario (2013/2015). E’ membro del Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale Per-formare il Sociale (2018-2020). Dai primi anni 2000 sviluppa la sua attività nell’ottica della ricerc-azione coniugando ricerca e didattica universitaria (Università Cattolica di Milano e Brescia, Università di Torino). Ha fondato e dirige il Social Community Theatre Centre (ente partecipato da Università di Torino, Corep, Teatro Popolare Europeo) che si occupa di cultura sociale e salute sul piano dell’innovazione metodologica. Si occupa anche di ricerca valutativa, supervisione scientifica e alta formazione professionale attraverso attività sostenute da programmi europei.

