Le arti come strumento per riscoprire le tradizioni e le radici culturali del territorio e della comunità: è questo il fil rouge che lega le tante e diversificate iniziative promosse nell’ambito di Matera Capitale Europea della Cultura 2019, con una programmazione di eventi che coinvolge esponenti italiani e internazionali del mondo della cultura ma anche e soprattutto il pubblico. Due autobus in partenza da Matera con due rotte differenti per prendere parte agli eventi nei giardini di comunità della Basilicata tra performance artistiche e talk; un festival di giochi di ruolo dal vivo per raccontare una Matera inedita, e l’uso di danza, teatro e performance per indagare il rapporto tra la natura e l’uomo sono tra le attività che caratterizzano il cartellone di eventi di questo fine settimana. Ecco nel dettaglio tutti gli appuntamenti…

GARDENTOPIA TOUR FRA I GIARDINI DELLA BASILICATA

Con l’arrivo dell’estate, la Fondazione Matera Basilicata 2019 organizza il secondo Gardentopia Day a cura di Pelin Tan, questa volta fra i giardini sparsi fra i vari comuni della Basilicata, dopo quelli di Matera della scorsa primavera. Si tratta di una giornata in cui i 100 cittadini che si sono prenotati nei giorni scorsi sperimenteranno azioni artistiche sui giardini e discuteranno sulle diverse tematiche inerenti l’alimentazione sostenibile e la relazione fra cibo, coltivazione e filosofia. Il tutto attraverso un percorso in autobus composto da due tratte diverse: la prima al giardino di comunità di Irsina, dove il pubblico potrà partecipare all’intervento artistico Radio di comunità con la performance Radio Instabile degli artisti Futurefarmers e Maria Pecchioli per la produzione di un racconto che sarà trasmesso localmente via radio e attraverso una serie di altoparlanti a forma di seme, migrando di mano in mano in tutto il paese; in parallelo, la seconda tratta porterà al giardino di comunità di Metaponto, dove andrà in scena la performance Epicurean garden del collettivo greco Errands, composto da architetti, artisti visuali e sociologi per assistere alla creazione di un giardino epicureo, secondo i modelli di vita del filosofo greco Epicuro. Infine, tutti gli autobus si ritroveranno presso il giardino di comunità di Castelsaraceno per la Cena di comunità, accompagnata dalla performance di cottura di ingredienti locali e thai dell’artista tailandese Rirkrit Tiravanija e dal talk del filosofo Nicola Perullo, professore di estetica all’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (Cn).

Gardentopia Day il 16 giugno 2019

Partenza di due autobus da Matera ore 9 da Piazza Matteotti. La prima tratta prevede una prima sosta alle 10:00 al giardino di comunità di Irsina (Piazza Marx 3, Parco Rodari). La seconda tappa sarà al giardino di comunità di Campomaggiore (Rione Martiri d’Ungheria, 1)la seconda tratta prevede una prima sosta alle 10.00 al giardino di comunità di Metaponto (Piazza Giovanni XXIII) Alle 12:00 seconda tappa presso il giardino di comunità di Stigliano (Rione Martiri d’Ungheria 1) Tutti gli autobus si ritroveranno alle 19:00 presso il giardino di comunità di Castelsaraceno ( Via Roma 16/A – Piazzale Montessori)

UN GRANDE FESTIVAL DI GIOCHI DI RUOLO DAL VIVO

Un grande festival di giochi di ruolo dal vivo che ricreerà scene di vita sociale per riflettere sui modelli socio-culturali presenti e passati. Si tratta del Festival N-Stories, attività principale di Heritage Games che è un progetto di Matera Capitale Europea della Cultura 2019 coprodotto da Associazione Il Vagabondo e Fondazione Matera Basilicata 2019. Attraverso due urban game per adulti e ragazzi, mostre interattive, talk e un laboratorio di regia con l’uso di Instagram Stories, il progetto si propone di valorizzare il territorio coinvolgendo il pubblico in storie di comunità per raccontare Matera da un punto di vista inedito.

Heritage Games – Festival N-Stories

Dal 12 al 21 giugno 2019

Sedi varie Matera

IL RAPPORTO TRA UOMO E NATURA ATTRAVERSO TEATRO, DANZA E PERFORMANCE

Danza e performance site specific in diversi luoghi della città per indagare il rapporto tra uomo e natura. Si tratta del progetto Petrolio, con il Leone d’Oro alla carriera 2019 per la Danza Alessandro Sciarroni, Maria Hassabi e Silvia Rampelli, che ispirato dal testo di Pier Paolo Pasolini, usa il teatro, la danza, le arti performative e il pensiero per indagare il rapporto tra uomo e natura nell’epoca dell’Antropocene.

Petrolio

A partire dall’11 giugno 2019

Sedi varie Matera