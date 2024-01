Argentiera è una frazione di Sassari, a nord della Sardegna, distante poco più di trenta chilometri da Alghero. Un borgo dove, fino agli Anni Sessanta, era in funzione una miniera per l’estrazione di piombo, zinco e ferro. Con la cessazione dell’attività estrattiva, nel 1963, gli impianti e gran parte delle abitazioni costruite con le pietre del luogo sono andati in disuso.

A valorizzare questo importante patrimonio storico-culturale e paesaggistico è Luci in Miniera, il progetto ideato e organizzato dall’associazione LandWorks e tra gli eventi di spicco del centro culturale MAR – Miniera Argentiera. L’iniziativa, giunta alla sua quinta edizione, presenta un percorso di luci, video proiezioni e installazioni luminose dislocate nell’ex borgo minerario, prevedendo anche il coinvolgimento diretto del pubblico.

Luci in Miniera 2023 nel borgo dell’Argentiera di Sassari

Per l’edizione 2023, LandWorks ha ospitato in residenza diversi artisti e creativi per la realizzazione delle installazioni, favorendo un clima di multidisciplinarietà e internazionalità. Oltre alle opere degli artisti italo-portoricani Tellas e 2bleene, sono presenti i lavori degli italo svizzeri Daniele Paparella e Alice Mauri, delle artiste francesi Nina Boughanim e Alix Perrine e delle tedesche Luisa Keintzel e Mara Niederprüm, selezionate nell’ambito del Nouveau Grand Tour, il progetto ideato dall’Ambasciata di Francia in Italia e dall’Institut Français Italia dedicato ai giovani talenti europei (di età inferiore ai trent’anni) per reinventare la circolazione artistica in Europa.

Ad affiancare le installazioni, ci sono opere realizzate dagli alunni della scuola primaria di Palmadula e dell’Accademia delle Belle Arti di Sassari (Alice Mocci e Franco Canu), nell’ambito del laboratorio dedicato alla luce, curato dai docenti Milco Carboni e Pierpaolo Luvoni.

Valentina Muzi

https://www.mar-argentiera.org