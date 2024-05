Già in voga, il workwear si riconferma come trend nel 2024 cambiando il concetto di lavoro e rincorrendo un bisogno di utilità e comfort. Se la vita è una questione di punti di vista, questa tendenza dona all’abbigliamento un doppio ruolo: da un lato il vestiario da lavoro e dall’altro l’incontro con il lusso. L’affermarsi del workwear nel lusso si è poi radicato nella settimana della moda maschile di Parigi; ne è l’esempio la collaborazione tra Louis Vuitton e Timberland portando in passerella lo “yellow boot”, calzatura pensata per il lavoro e rielaborata in chiave lusso. Sfilata Louis Vuitton FW24

Sulla base dell’influenza di celebrità come Lily Rose Depp e Lana del Rey, l’estetica della “civettuola” associata precedentemente al romanzo Lolita e alla sensualità ingenua viene rivoluzionato. Di conseguenza, se nel beauty torna l’estetica coquette, nella scena del fashion si riafferma come trend il “vedo non vedo”. Che siano più o meno audaci, le trasparenze diventano parte dell’abbigliamento da tutti i giorni e contesti, sdoganando i concetti di sensualità ed erotismo e celebrando il corpo. Il tutto rigorosamente arricchito da accessori che permettono di giocare con le sovrapposizioni di tessuto, come nella sfilata primavera estate 2024 del marchio N°21. Sfilata SS24 N.21

Se da un lato le tendenze esaltano l’audacia, dall’altra si continua a rincorrere un ideale di romanticismo dal sapore vintage, nelle passerelle come nel beauty. I fiocchi tornano padroni di un’estetica che rimanda a un’emblematica Audrey Hepburn. Iconica per gli abiti dai ricami in pizzo, le stampe floreali e i cerchietti, la ritroviamo nei fiocchi che non solo si rivedono nell’hair styling ma che vengono riportati sui capi nelle forme più svariate. Ad esempio, Chanel li propone in dimensioni ridotte e Giambattista Valli in versione over sulla nuca. Sfilata Giambattista Valli SS24

Sulla scia di emozioni nostalgiche, nell’anno nuovo si affermano due micro-tendenze, i guanti e i collant. Se fino a oggi sono stati associati a soli elementi di accessoristica, in grado di completare l’outfit, nel 2024 opere cinematografiche come Euphoria hanno contribuito a definire l’estetica degli accessori trasformandoli in pezzi dominanti dell’abbigliamento. L’uso creativo di collant e dei guanti, nella serie tv, ha ispirato una reinterpretazione moderna dove sono gli accessori stessi a caratterizzare e diversificare i personaggi. Sfilata Maison Margiela SS24

Gioielli e bijoux massimalisti non sono mai stati così tanto in primo piano, protagonisti delle passerelle di Saint Laurent e Schiaparelli e influenzati dalla moda Anni Ottanta e Novanta. La carica estetica richiamante l’opulenza descritta da F. Scott Fitzgerald ne Il grande Gatsby e l’uso dell’oro che ricorda i dipinti di Gustav Klimt contribuiscono alla diffusione di accessori maxi versatili in ogni contesto. Saint Laurent SS24

Marc Jacobs lo aveva predetto: ballerine genderless come nuovo fashion trend 2024, che Balenciaga ha sdoganato un anno prima. È evidente come negli anni le dimensioni delle calzature si stiano riducendo, ed è possibile affermare come le stesse influenze rincorrano una sorta di leggerezza. Non a caso sull’onda di un’estetica che rimanda al celebre balletto raccontato in Lo schiaccianoci di E.T.A. Hoffman e Il cigno nero, il ballet-core ha conquistato negli ultimi mesi non solo il beauty ma anche il fashion, permettendo il ritorno delle ballerine per la classicità ma soprattutto per la praticità. Senza limite di genere, come si è visto nell’ultima sfilata di Dior Homme. Sfilata FW24 Dior Homme

Se nelle stagioni precedenti a fare scalpore sono state le mini bag, è arrivato il momento di metterle da parte per fare spazio al ritorno delle borse over. La primavera estate 2024 vede il rientro negli armadi di borse capienti per contenere tutto ciò di cui si ha bisogno, diventando anche delle opere d’arte grazie alla collaborazione di diversi designer e creativi. Ma è stata la tote bag, virale su TikTok e firmata Marc Jacobs, a dare il via a un percorso in ascesa che ha visto la ribalta degli accessori capienti, che provengono da film e serie come Il diavolo veste Prada o Gossip Girl. Sfilata SS24 Marni