Viva Magenta è il colore dell’anno 2023. A decretarlo è il Pantone Color Institute – istituto statunitense specializzato in catalogazione dei colori, fornendo alle aziende consulenza sulle scelte cromatiche per la comunicazione visiva, analizzando e stabilendo inoltre quali siano, nell’ambito dei più svariati settori di mercato, i colori di tendenza –, sottolineando come il Viva Magenta 18-1750 sia un colore “potente e stimolante”, “un nuovo rosso vivace che si crogiola nella gioia pura, incoraggiando la sperimentazione e l’espressione di sé senza freni, una tonalità elettrizzante e senza confini che si manifesta come un atto di distinzione. PANTONE 18-1750 Viva Magenta accoglie chiunque e tutti con la stessa verve per la vita e lo spirito ribelle. È un colore audace, pieno di spirito e comprendente chiunque”.

VIVA MAGENTA, IL PANTONE COLOR OF THE YEAR 2023

Viva Magenta è un colore che si ispira alle tonalità della natura – proprio come il “neonato” in casa Pantone Color of Biodiversity –, un modo per incentivare tutti noi a fare a essa ritorno, in un’epoca fortemente connotata dalla tecnologia. “In questa era di tecnologia, cerchiamo di trarre ispirazione dalla natura e da ciò che è reale. PANTONE 18-1750 Viva Magenta discende dalla famiglia dei rossi, e si ispira al rosso della cocciniglia, uno dei coloranti più preziosi appartenenti alla famiglia dei coloranti naturali nonché uno dei colori più forti e luminosi che il mondo abbia conosciuto”. Ha dichiarato Leatrice Eiseman, Executive Director del Pantone Color Institute. “Radicato nel primordiale, PANTONE 18-1750 Viva Magenta ci riconnette alla materia originaria. Invocando le forze della natura, PANTONE 18-1750 Viva Magenta galvanizza il nostro spirito, aiutandoci a costruire la nostra forza interiore”. Pantone, in collaborazione con Art Basel, in occasione del lancio del Color of the Year 2023 ha organizzato una mostra immersiva dedicata proprio al nuovo colore, in programma il 3 dicembre. “La mostra accompagnerà i visitatori in un viaggio di colori, textures e altro ancora, concentrandosi sul rapporto tra arte, tecnologia e scienza per mostrare il Pantone Color of the Year 2023 in tutte le sue forme”, sottolinea Pantone.

IL COLORE DELL’ANNO DEL PANTONE COLOR INSTITUTE

La scelta di decretare ogni anno un colore di tendenza – influenzando così le sorti di tutti i settori di ambito visual – nasce nel 1999, quando Pantone decide di lanciare la serie Color of the Year. “Da oltre 20 anni, il Pantone Color of the Year influenza lo sviluppo dei prodotti e le decisioni in materia di acquisti in svariati settori, tra cui moda, arredamento di interni, design industriale, imballaggio dei prodotti e graphic design”, si legge sul sito del Pantone Color Institute. Il primo colore scelto, per il 2000, fu il Cerulean, una tonalità che rappresentava l’eccitazione ma anche le ansie in vista del nuovo millennio. Il ceruleo è stato anche protagonista di una celebre scena del film Il Diavolo veste Prada, in cui Miranda Priestly, interpretata da Meryl Streep, spiega in una celebre scena come questa tonalità di colore sia diventata un must nel mercato della moda internazionale.

Desirée Maida

www.pantone.com