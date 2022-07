Il premio è diviso in due sezioni, rivolte sia a studenti che ad artisti e designer over 25: in entrambi i casi bisognerà presentare un’opera o un prototipo pensati appositamente per il concorso. C’è tempo fino al 30 settembre 2022 per iscriversi

Nasce con l’intento di sostenere giovani talenti e professionisti affermati e per dare risalto a progetti meritevoli ed elaborazioni inedite in ceramica: il Premio Iris Ceramica Group è la prima edizione del premio internazionale d’arte voluto dall’omonima fondazione (che nasce a sua volta dall’azienda leader nei prodotti ceramici di alta qualità destinati a progetti di architettura residenziale, commerciale ed industriale) per offrire l’opportunità a professionisti e nuove generazioni di affermarsi nelle discipline dell’arte e del design, promuovendone idee, proposte e visioni. Anche per questo motivo, il Premio è stato pensato su due differenti livelli: under e over 25. Il primo è dedicato agli studenti iscritti al circuito AFAM, per mettere in luce e incentivare l’alto valore della formazione artistica; il secondo invece, è rivolto ad artisti e designer che presentano un’opera o un prototipo – pensati ad hoc per l’occasione – utilizzando la ceramica.

PREMIO IRIS CERAMICA GROUP: COME FUNZIONA

“Da sempre cultura, innovazione e sostenibilità sono i valori fondanti di Iris Ceramica Group che si esprimono anche attraverso l’attività della Fondazione”, spiegano gli organizzatori, “l’obiettivo è il sostegno di nuove forme di ricerca creativa e culturale per costruire un futuro in cui la conoscenza e l’eco-innovazione siano le sentinelle del progresso. Il Gruppo promuove una nuova poetica della ceramica attraverso progetti culturali e artistici che riflettono il suo spirito eco-innovatore e che contribuiscono alla ripartenza economica del Paese”. I lavori proposti dai candidati verranno esaminati da una Giuria composta da sei autorevoli membri: Pietro Cantore (gallerista), Giovanna Cassese (storica dell’arte e presidente ISIA Faenza), Tommaso Corvi Mora (gallerista e ceramista), Antonia Iannone (gallerista), Judith S. Schwartz (professore emerito alla New York University) e la Dottoressa Federica Minozzi, CEO di Iris Ceramica Group, grande appassionata di arte contemporanea e promotrice dell’iniziativa. A vincere, saranno i progetti che meglio rispecchieranno i parametri di originalità, sostenibilità e innovazione tecnica, estetica o concettuale; saranno esposti nel Flagship Store di Milano e all’interno degli Stores internazionali del Gruppo, nella volontà di ampliare l’attività istituzionale della fondazione e avvicinare un pubblico più ampio al mondo della ceramica. La partecipazione è gratuita e si svolge interamente online seguendo le indicazioni riportate in questo form. Per iscriversi, c’è tempo fino al 30 settembre 2022.

– Giulia Ronchi

https://prize.irisceramicagroup.com/