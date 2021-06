La casa d’aste italiana mette a segno il 99% di venduto nella sessione del 25 e 26 maggio, per un sale total da € 8 milioni e due nuovi record mondiali per Ettore Sottsass e Sexto Canegallo. L’atmosfera concitata della sessione, con più di 1.000 bidder collegati dai diversi angoli del mondo, conferma dunque la fiducia accordata dai collezionisti al Dipartimento di Arte Moderna e Contemporanea guidato da Freddy Battino, che dichiara, giustamente soddisfatto, “Il risultato sbalorditivo dell’asta rivela un segnale forte e chiaro: tutti i mercati sono in grado di accogliere e valorizzare anche artisti finora poco conosciuti o apprezzati. Un dato dimostrato dai due record mondiali per gli artisti Sexto Canegallo ed Ettore Sottsass”.

TOP LOT

Salgono sul podio della sessione Alighiero Boetti, con Insicuro Noncurante (1966-1975) aggiudicato a € 375.000; Sam Francis, Untitled – Blue Yellow and White (1956), € 275.000; Linea lunga metri 5,70 (1959) di Piero Manzoni, che passa di mano a € 225.000.

NUOVI RECORD

Fanno invece registrare invece i valori di aggiudicazione più alti finora Sexto Canegallo, che aggiorna il suo nuovo record mondiale a € 22.500, e Ettore Sottsass, con il suo Senza titolo, un olio su tela del 1954 aggiudicato a € 21.250.

ALTRI RISULTATI

Buoni i risultati raggiunti anche da Piero Dorazio, Equidistanza (1963) e Renato Guttuso, Coltivazione del limone nel napoletano(1956), che trovano entrambi un nuovo proprietario a € 162.500. Passa di mano anche Giulio Paolini, Zeusi e Parrasio (2007), € 150.000, mentre sono aggiudicate tutte a € 137.500 le opere di Giorgio Morandi, Natura morta (1947), Combustione (1964) di Alberto Burri, Joan Mirò, Personnages (1979). Le significative performance, conseguite in molti casi attraverso numerosi rilanci dalle stime di partenza, ripagano così Il Ponte della sua attenzione alla provenienza delle opere in catalogo e alla loro storia espositiva e nella letteratura; ne è testimonianza, per citare solo un esempio per il Novecento italiano, il Concerto (Pianoforte, voce e violino) di Felice Casorati del 1948, dalla Collezione Cesare e Gina Romiti, aggiudicato a € 87.500.

– Cristina Masturzo