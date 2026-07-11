La comunicazione come pratica culturale prima ancora che tecnica. È da questa premessa che prende forma la riorganizzazione dellaScuola di Comunicazione di IED Milano, presentata in vista dell’anno accademico 2026/2027. Il nuovo assetto, affidato alla direzione di Sara Fortunati, introduce tre percorsi triennali tra loro interconnessi con l’obiettivo di formare figure capaci di muoversi tra progettazione, cultura visiva, strategie di mercato e nuove tecnologie, mantenendo un approccio critico alla complessità contemporanea.

Tre percorsi per una nuova cultura della comunicazione

La riforma della Scuola di Comunicazione si traduce in una struttura articolata in tre Diplomi Accademici di Primo Livello, erogati in italiano e in inglese. Al percorso in Design della Comunicazione si affiancano il corso in Art and Communication e quello in Marketing e Management per le Industrie Creative, pensati come ambiti distinti ma interconnessi attraverso una matrice progettuale comune.

“In un’epoca di transizione in cui i confini tra reale, digitale e artificiale si fanno sempre più fluidi, comunicare significa saper progettare il senso”, spiega Sara Fortunati, nuova Head of Communication School IED Milano. “Quello che più ci interessa è formare persone capaci di leggere il presente usando la cultura e il metodo del progetto come strumenti di orientamento. Professionisti in grado non solo di rispondere a un brief, ma di interrogarlo, con una posizione critica, creativa e responsabile rispetto alla complessità del mondo contemporaneo”.

L'articolo continua più sotto Incanti, il settimanale sul mercato dell'arte Informazioni, numeri, tendenze, strategie, investimenti, gallerie e molto altro. Δ Instagram Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato. Nome (Obbligatorio) Nome Email (Obbligatorio) Artribune Srl utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa . Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trasferiti su MailChimp e trattati secondo le modalità riportate in questa informativa . Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email. Questo campo è nascosto quando si visualizza il modulo Consenso Privacy (Obbligatorio) Presa visione dell'informativa presto il consenso all'invio della newsletter Render, il bisettimanale sulla rigenerazione urbana Nuovi progetti, tendenze, strategie virtuose, storie da tutto il mondo, interviste e molto altro. Δ Comments Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato. Nome (Obbligatorio) Nome Email (Obbligatorio) Artribune Srl utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa . Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trasferiti su MailChimp e trattati secondo le modalità riportate in questa informativa . Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email. Questo campo è nascosto quando si visualizza il modulo Consenso Privacy (Obbligatorio) Presa visione dell'informativa presto il consenso all'invio della newsletter Tailor, il quindicinale su moda e cultura Ultime tendenze internazionali, i focus sulla sostenibilità, gli approfondimenti sulle fashion week, le carriere e la formazione accademica. Δ X/Twitter Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato. Nome (Obbligatorio) Nome Email (Obbligatorio) Artribune Srl utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa . Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trasferiti su MailChimp e trattati secondo le modalità riportate in questa informativa . Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email. Questo campo è nascosto quando si visualizza il modulo Consenso Privacy (Obbligatorio) Presa visione dell'informativa presto il consenso all'invio della newsletter PAX, il bisettimanale sul turismo culturale Approfondimenti sul turismo culturale come chiave di comprensione dei territori e delle comunità che li abitano. Δ Phone Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato. Nome (Obbligatorio) Nome Email (Obbligatorio) Artribune Srl utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa . Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trasferiti su MailChimp e trattati secondo le modalità riportate in questa informativa . Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email. Questo campo è nascosto quando si visualizza il modulo Consenso Privacy (Obbligatorio) Presa visione dell'informativa presto il consenso all'invio della newsletter Fest, il settimanale sui festival culturali Scenari, politiche culturali, arti visive, musica, teatro, architettura, design, artigianato, rigenerazione urbana e i trend globali da monitorare. Δ Comments Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato. Nome (Obbligatorio) Nome Email (Obbligatorio) Puoi rivedere le tue preferenze in qualsiasi momento: sul fondo di ogni mail che ti invieremo, troverai il link per annullare l’iscrizione. Artribune Srl non cederà i tuoi dati a terze parti e utilizzerà i tuoi dati secondo le tue indicazioni. Se scegli di annullare l’iscrizione, Artribune cancellerà i tuoi dati personali dal proprio database. Per saperne di più, ti invitiamo a consultare la nostra Privacy Policy Questo campo è nascosto quando si visualizza il modulo Consenso Privacy (Obbligatorio) Presa visione dell'informativa presto il consenso all'invio della newsletter

Evento Master IED Madrid

Il progetto come strumento critico nell’epoca delle intelligenze plurali

Più che un aggiornamento dell’offerta formativa, la riforma riflette un cambio di paradigma. Al centro resta la cultura del progetto, elemento identitario dello IED, riletta oggi alla luce delle trasformazioni tecnologiche e della diffusione delle intelligenze artificiali generative, oltre che alla luce di un’altra consapevolezza: la comunicazione della cultura si muove un contesto profondamente diverso, che coniuga mondi apparentemente distanti – una collezione d’arte come un archivio di design, una mostra come una sfilata, un progetto editoriale come un’installazione. L’obiettivo è formare professionisti capaci non solo di utilizzare nuovi strumenti, ma di interpretarne le implicazioni culturali, sociali ed etiche, sviluppando competenze ibride e una lettura critica del presente.

Sara Fortunati alla guida della nuova Scuola

A coordinare la nuova Scuola di Comunicazione è Sara Fortunati, professionista con oltre vent’anni di esperienza nello sviluppo e nella gestione di progetti culturali legati al design. Attualmente direttrice del Circolo del Design di Torino, vicepresidente del MAUTO – Museo Nazionale dell’Automobile e docente di Sociologia della Comunicazione presso lo IED di Torino, Fortunati porta nel nuovo incarico un profilo che intreccia ricerca, istituzioni culturali e formazione.

“La comunicazione ha un impatto diretto sulla società ed è, prima di tutto, un progetto culturale”, commenta Danilo Venturi, Direttore IED Milano. “Ridisegnare la nostra offerta didattica significa rifiutare le risposte troppo semplici per accogliere la complessità del contemporaneo. Insieme a Sara Fortunati, ribadiamo l’identità di IED come laboratorio transdisciplinare, dove l’evoluzione tecnologica non subisce il presente, ma lo interroga e gli dà struttura”.



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